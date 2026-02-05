豪氣出手 陸擬增購美大豆800萬噸
美國總統川普4日與大陸國家主席習近平的電話會談，不僅觸及地緣政治敏感議題，更直接帶動全球農產品市場劇烈波動。川普明確表示，陸方考慮對美國大豆的採購量大幅增加800萬噸，此消息隨即引發芝加哥大豆期貨價格飆升。
《華爾街日報》報導，根據川普在「真實社群」的發文，美陸雙方在通話中討論了將本季美產大豆的採購量，從原定的1200萬公噸提升至2000萬公噸的可能性。川普更進一步透露，北京方面已承諾在下一季將採購量進一步擴大至2500萬公噸。
這項採購提議被視為大陸在川普預計於4月訪問北京前所釋出的「善意舉措」。由於貿易緊張局勢，今年美國大豆的海外銷量一度跌至14年來的低點，導致美國農民面臨嚴重的財務壓力，因此川普的言論對市場情緒產生了極強的提振作用。
在川普發文後，芝加哥期貨交易所最活躍的大豆期貨合約應聲上漲，漲幅一度超過3％，報價來到每蒲式耳約10.92美元，創下近兩個月來的新高。分析師指，在近期行情低迷情況下，任何利多消息都會引發投資者的強烈反應。
然而，市場專家也對採購落實的細節持保留態度。大宗商品經濟學家蘇德曼（Arlan Suderman）警告，美國目前的供應量可能不足以在滿足其他國際買家的同時，額外向大陸出口800萬公噸大豆。此外，巴西今年預計將迎來史上最高的1.8 億公噸大豆產量，其低廉的價格對大陸買家仍具備極強的吸引力。
此次通話是川普與習近平自去年11月以來的首次直接溝通。華府智庫「德國馬歇爾基金會」印太計畫主任葛來儀指出，雙方目前都在釋放希望維持美陸關係穩定的訊號。《日經新聞》東京財團首席研究員柯隆評論指，對川普而言，只要台海不開戰，讓大陸多買美國大豆、對美出口稀有金屬，就已足夠。
除了農產品採購，川普在通話中也提及大陸採購美國石油與天然氣的安排，並涉及波音飛機引擎的交付及多達500架飛機的潛在採購合約。美國投資銀行顧問公司艾維克（Evercore ISI）分析師尼歐．王（Neo Wang）認為，這種以商務利益換取地緣穩定的模式，對北京而言比單純的意識形態對抗更有運作空間。
其他人也在看
美股大暴跌！AMD吞17%史詩級重挫 投顧副總分析前景：投資大環境在改變
正值美國超級財報周，市場在消化數據的同時，美股近期卻接連收黑，不少科技股接連下殺、回吐漲幅，晶片大廠AMD更是暴跌17%。對此，富蘭克林投顧副總經理梁珮羚在節目《財經一路發》中，指出美股下殺背後的真正原因，並表示目前波動雖劇烈，但今年的景氣面、政策面其實都是有利環境。主持人阮慕驊直言，「美股這一夜的屠殺實在太可怕了」，甚至都出現兩位數的驚人跌幅，例如AMD......
《台北股市》華邦電力積電彎腰撿！杜大師看好原因曝
【時報-台北電】華邦電(2344)、力積電(6770)2月2日遭打入跌停板，股市老先覺杜金龍認為是讓「還沒上車的趕快上車」，只是漲多休息，不用過於擔心。他以過去航海王為例，只要成交金額在前5名的個股，高光時刻就不會只有1年，且由於今年記憶體大賺，明年有高配息支撐，記憶體股價會貼著台股盤勢，有機會漲到明年5月。 法人不斷上修華邦電今年獲利及目標價，摩根大通(小摩)日前將華邦電今年EPS從6.31元大調至12.44元，上修目標價近70%至140元；群益也估華邦電今年EPS 9.9元、目標價上修至158元。 力積電、華邦電遭砍殺，投資人憂心記憶體要反轉，杜金龍在「鈔錢部署」節目中喊話，逢回就是上車好時機，認為先前走跌是因為漲多休息，記憶體的漲勢應該會和台股盤勢貼近，有機會漲到明年5月。 他表示，台股在今年第2季、第3季恐進行盤整，當記憶體公布獲利、營收嚇嚇叫，但股價率先反應，屆時利多不漲才要小心。 重演航海王：高光期不會只有1年 但因為今年記憶體大賺錢，明年會高配息，因此當大盤還在高檔的時候，高配息會讓股價有所支撐。回想4、5年前的航海王，獲利開始衰退時，也因為有高配息的支撐，股價能夠維持在
缺貨潮更甚記憶體！這潛力股目標價「一次調升200元」 投信5天猛砸77.4億搶貨
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股今（4）日終場漲94.45點或0.29%，收32,289.81點。投信今買超逾53億元，買超前十大個股有7檔電子股、1檔金融股及2檔傳產...
外資銀彈狂灌、漲停燈滿天飛！「這記憶體大廠」再成主戰場 還有「這兩檔」被點名最有戲
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股4日先蹲後跳，早盤一度走弱，隨後買盤回籠強勢翻紅，終場上漲94.45點，收在32,289.81點，漲幅0.29%，成交量放大至6,853...
美光重挫！華邦電力積電等記憶體全走弱 分析師：不急著搶短
美光股價重挫，拖累記憶體族群全面走弱，今（5）日盤中包括華邦電（2344）、南亞科（2408）以及華東（8110）重跌逾半根停板；群聯（8299）、力積電（6770）等10餘檔全面下挫。分析師表示，記憶體族群基本面雖仍強勁，但先前漲幅已大，市場進入利多提前反應的挑剔階段，現階段不宜急著搶短。
1月營收年增78%！「電源供應器」開盤4分鐘飆漲停 12檔個股逆勢噴出
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導美股週二受到科技巨頭表現疲弱拖累，主要四大指數全數走疲，其中那斯達克指數重挫336.92點或1.43%，台積電ADR下跌1.64%；台...
銀行帳戶14種異常態樣小心被凍！金管會打詐再升級
疑似不法的可疑帳戶樣態愈來愈多！銀行局副局長王允中3日發布修正存款帳戶相關辦法，把八種可疑或異常表徵態樣新增或調整列入第二類帳戶，目前累計已有14種可疑態樣會讓銀行高度警覺，甚至重大或急迫情形時要通報高檢署，並依程度採不同措施，包括結清、凍帳戶、凍部分帳戶等，預計最快今年四月中就可上路。
記憶體崩跌被「錯殺」？專家揭「鬼故事」背後計謀
台股昨（3日）大漲571點，記憶體族群卻再度成為重災區，華邦電、南亞科、群聯等指標股應聲重挫，跌幅介於5.6%至9%之間。市場傳出大陸記憶體廠商發動低價戰，但摩爾投顧分析師陳昆仁指出三大疑點，認為這類利空消息應為操盤黑手恐嚇散戶的「鬼故事」。
老AI漲不動？緯創廣達鴻海苦撐平盤 專家示警：別追價也別殺低
台股今（4）日盤面焦點聚焦面板、低軌衛星、記憶體、太陽能、PCB等族群，反觀廣達（2382）、緯創（3231）、鴻海（2317）等「老AI」伺服器概念股持續在平盤震盪整理。分析師提醒，今日不適合積極進場追價老AI股，因短期仍面臨成本上升與獲利壓力的雙重考驗；若投資人手中已有持股，現階段也不必急於殺低。
台股盤中震盪翻紅！「這檔」目標價調升至300元 猛炸249億成交額
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股今（4）日受美股四大指數翻黑拖累，以32196.57點開出後不久，便下跌230.51點失守32000大關；截至上午11時30分，加權指...
科技股慘遭「核彈級轟炸」 美股全數收黑
[NOWnews今日新聞]美國眾議院週通過法案，結束美國政府部分停擺，但隨著投資者拋售科技股，並將資金移往與經濟改善更廣泛掛鉤的股票，美股週二（3日）全數收黑。不過，先前大幅下挫的黃金與白銀價格則出現...
農曆年前發錢了！58億元壽險「大紅包」今起提早入帳 17家日程一次看
農曆年前錢入帳了！不少保戶一早醒來發現銀行帳戶多了一筆錢。長達9天的春節假期即將到來，各大壽險業者為因應保戶於春節期間的資金需求，紛紛提前給付過年期間應發放的生存保險金及滿期保險金，包括中信金（2891）旗下台灣人壽從今（5）日起提前發放，元大人壽支票也今日寄送。《Yahoo股市》整理各家壽險滿期金領取日程，提醒民眾記得刷本子確認。
外資大砍726億 台積電領跌大盤跳水/面板雙虎爆量百萬張 觀光股吸金撐盤/金銀暴漲暴跌誰在推？中國大媽掃貨掀大浪｜Yahoo財經掃描
受AMD財測不佳拖累，資金撤出AI與半導體族群，AI科技股賣壓再起，美股四大指數走勢分歧。那斯達克指數下跌1.51%、標普500指數下挫0.51%、費城半導體指數重挫4.36%，僅道瓊工業指數挺住收漲0.53%。個股方面，AMD重挫17.31%成為盤面焦點，輝達下跌3.41%、美光大跌9.55%、博通下挫3.83%，台積電ADR也回落2.98%，科技權值走弱拖累大盤氣氛。 亞股方面跟隨美股偏弱，日經指數下跌0.88%、韓股持續走弱重挫3.86%；港股小幅走揚0.07%，上海綜合指數下跌0.64%，區域股市漲跌互見。 回到台股，加權指數終場下跌488.54點，收在31,801.27點，成交金額6,913.59億元，量能仍維持高檔；權王台積電(2330)受國際半導體賣壓影響走弱，拖累指數表現，盤面以題材與族群輪動為主，面板、記憶體以及太空題材成交持續熱絡，金融族群如富邦金(2881)、中信金(2891)等表現相對抗跌，但整體仍籠罩在電子股賣壓之下。
台積電熊本2廠擬升級3奈米 業內解析「魏哲家想什麼？」
全球晶圓代工龍頭台積電布局日本再傳重大進度。董事長魏哲家5日與日本首相高市早苗會面，針對台積電在日本的投資布局進行深度交流。台積電正評估將興建中的熊本第二座晶圓廠（JASM）製程技術，由原訂的6奈米直攻更先進的3奈米，此舉象徵日本將正式進入先進製程核心戰場。
台廠免驚啦！ 華強北記憶體報價出爐 粉碎市場傳言
記憶體大缺貨時代還在繼續，雖然最近受到長江存儲擴產提前、長鑫存儲低價倒貨等流言干擾，但中國華強北號稱報價最準市場，報價根本沒跌，反而最高漲超過一成。看到台廠華邦電也喊說明年產能已經被預訂光，南亞科1月營收創新高，年增超過6倍，記憶體變成新的「戰略資產」也不為過！
不配息的0050！凱基009816上市三日狂捲80萬張爆量
不配息的0050，凱基台灣 TOP 50（009816） 自2月3日掛牌以來，憑藉首創的「不配息再投入」機制吸引全台資金湧入，統計上市短短3天，累積成交量已突破80萬張大關。其中掛牌首日終場即成交逾36萬張，刷新今年以來台股 ETF 單日成交量王。
台股盤前／AMD暴跌17%費半崩4.3%！台指夜盤重挫513點 台股恐直接跳水
美股周三（4 ）日賣壓全面出籠，半導體與AI族群成為重災區，費城半導體指數單日暴跌347.18點、跌幅高達4.36%，創近期最大跌幅之一，市場風險情緒急凍，也讓台股今（5）日開盤面臨沉重考驗。美國總統川普周三於社群平台 Truth Social 亦發文表示，已與中國國家主席習近平完成一場「非常出色」的電話會談。中國官方媒體《新華社》稍早亦證實兩國領導人通話，但未進一步說明細節。
惠特告贏三安光電！追回近15億元巨款 股價毫無懸念漲停鎖死
LED設備廠惠特（6706）4日晚間召開重訊記者會，證實與中國三安集團旗下公司爆發設備款爭議，仲裁結果出爐。該案已由中國國際經濟貿易仲裁委員會做主，要求湖北三安光電、泉州三安半導體支付設備價款、利息與補償等費用；若扣除惠特需負擔的逾期交貨違約金及部分律師費後，兩家公司合計仍須付惠特約新台幣14.91億元，以惠特實收資本額7.85億元換算，每股貢獻達18.99元，可望為去年前三季每股稅後淨損3.69元敗績添光。
金宣虎道歉！否認刻意逃稅「補繳歸還財產」止血
透過所屬經紀公司Fantagio發表聲明，除了解釋當初成立一人公司是為了從事戲劇、劇場相關活動，並非刻意逃稅，也表示該公司已於一年多前，就停止實際運營，目前正在依規定進行法人解散程序，也已補繳對應個人所得稅，他並道歉「正在深刻反省中。」
華許拋售亂台股！分析師：抱股過年優選「這兩族群」 金融股見好就收？
受到「華許拋售」利空衝擊，台股近期走勢如坐雲霄飛車，一度跌破 3 萬 2 千點大關，讓不少投資人在封關前夕陷入「要錢還是要股」的兩難。凱旭證券投顧分析師陳智霖指出，根據歷史統計，開紅盤後上漲機率高，