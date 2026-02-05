豪氣出手 陸擬增購美大豆800萬噸

美國總統川普4日與大陸國家主席習近平的電話會談，不僅觸及地緣政治敏感議題，更直接帶動全球農產品市場劇烈波動。川普明確表示，陸方考慮對美國大豆的採購量大幅增加800萬噸，此消息隨即引發芝加哥大豆期貨價格飆升。

《華爾街日報》報導，根據川普在「真實社群」的發文，美陸雙方在通話中討論了將本季美產大豆的採購量，從原定的1200萬公噸提升至2000萬公噸的可能性。川普更進一步透露，北京方面已承諾在下一季將採購量進一步擴大至2500萬公噸。

這項採購提議被視為大陸在川普預計於4月訪問北京前所釋出的「善意舉措」。由於貿易緊張局勢，今年美國大豆的海外銷量一度跌至14年來的低點，導致美國農民面臨嚴重的財務壓力，因此川普的言論對市場情緒產生了極強的提振作用。

在川普發文後，芝加哥期貨交易所最活躍的大豆期貨合約應聲上漲，漲幅一度超過3％，報價來到每蒲式耳約10.92美元，創下近兩個月來的新高。分析師指，在近期行情低迷情況下，任何利多消息都會引發投資者的強烈反應。

然而，市場專家也對採購落實的細節持保留態度。大宗商品經濟學家蘇德曼（Arlan Suderman）警告，美國目前的供應量可能不足以在滿足其他國際買家的同時，額外向大陸出口800萬公噸大豆。此外，巴西今年預計將迎來史上最高的1.8 億公噸大豆產量，其低廉的價格對大陸買家仍具備極強的吸引力。

此次通話是川普與習近平自去年11月以來的首次直接溝通。華府智庫「德國馬歇爾基金會」印太計畫主任葛來儀指出，雙方目前都在釋放希望維持美陸關係穩定的訊號。《日經新聞》東京財團首席研究員柯隆評論指，對川普而言，只要台海不開戰，讓大陸多買美國大豆、對美出口稀有金屬，就已足夠。

除了農產品採購，川普在通話中也提及大陸採購美國石油與天然氣的安排，並涉及波音飛機引擎的交付及多達500架飛機的潛在採購合約。美國投資銀行顧問公司艾維克（Evercore ISI）分析師尼歐．王（Neo Wang）認為，這種以商務利益換取地緣穩定的模式，對北京而言比單純的意識形態對抗更有運作空間。