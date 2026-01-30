豪發1.4億分紅太狂！王宥忻吸金力爆棚 率F40熟女團闖演藝圈

王宥忻（右2）30日率F40女團出席活動。女神愛啪啪提供

「財富女神」王宥忻與老公翁承旭（翁總）共同經營的商業品牌「女神愛啪啪」業績再創高峰。今（30日）出席媒體感恩餐會時，被問到今年年終獎金規模，她低調透露，光是員工分紅金額就直逼新台幣1億4000萬元，驚人數字震撼全場，也展現品牌強勁的吸金實力與企業獲利成果。

事業版圖亮眼之餘，王宥忻也同步布局娛樂市場，正式帶領一手打造的全新女團「F40」首度公開亮相。團員包括王宥忻、關關、Cony與艾軒，四人皆為40歲以上、歷經婚姻洗禮的熟女代表，以自身故事傳遞「只要不放棄，永遠都有機會」的信念，盼打破年齡與身分框架，展現成熟女性的自信與魅力。

王宥忻（右2）30日率女團F40成員艾軒（左起）、關關及Cony出席尾牙活動。女神愛啪啪提供

除了演藝與品牌經營雙線並進，王宥忻也積極投入公益行動。她宣布今年將成立「愛物王斷捨離公益協會」，推動「二手延續」、「公益共好」、「愛物惜福」與「斷捨離精神」四大理念，鼓勵物資循環再利用，讓閒置物品創造新價值，同時把愛心與資源傳遞到更多需要的角落。

展望新的一年，「女神愛啪啪」也將持續拓展產品線與市場布局，透過發掘優質商品與消費者分享，強化品牌影響力。活動尾聲，王宥忻與F40成員一同舉杯，祝福大家2026馬年行大運、「馬尼（Money）」滿滿，為餐會畫下圓滿句點。

王宥忻和老公30日出席媒體餐會。女神愛啪啪提供



