娛樂中心/洪雨汝報導

民視叫好叫座的八點檔大戲《豆腐媽媽》，昨天（4日）收視率再創新高，平均收視3.38、最高一分鐘3.87，超過115萬名觀眾收看！這次將再添生力軍！氣質女星徐千京正式宣佈加入劇組，飾演實力派演員尹昭德的貼身秘書「趙曉菁」。為了完美呈現幹練又不失可愛的 OL 形象，徐千京自掏腰包投入「 6 位數」重金治裝，打算從衣櫃到演技都全面「武裝」起來！

在正式進組前，徐千京坦言內心惶恐不安，因為江湖傳聞馮凱導演是出了名的「魔鬼級嚴格」，不僅對表演要求細膩，現場「大改台詞」更是常有的事。徐千京笑說：「一開始真的緊張到不行，很怕跟不上節奏。」



豪砸 6 位數治裝！徐千京進組《豆腐媽媽》 驚見「魔鬼導演」馮凱變暖男？

沒想到實際開拍後，徐千京反而被馮導的才華圈粉。她發現導演對角色的敏銳度極高，每次改動台詞都像是幫角色「畫龍點睛」，讓趙曉菁瞬間變得活靈活現。她自嘲：「我現在還在努力『趕路』中，希望能趕上導演的思維速度，讓角色更有靈魂、更有溫度，不只是一個花瓶秘書。」



談到「趙曉菁」這個角色，徐千京調侃自己幾乎是「本色演出」。她自爆私下個性也有點兩光、少一根筋，演起來格外親切。不過，為了克服台語關卡，她早在進組前就開始瘋狂收聽台語 Podcast，就怕現場對戲時「舌頭打結」。



除了導演的震撼教育，這次與老戲骨尹昭德合作，也讓徐千京大呼幸運。原本擔心大前輩會有距離感，沒想到尹昭德不僅主動關心她的進度，還耐心陪她對詞，溫柔叮嚀「慢慢來，別急」。徐千京感動表示：「遇到這麼暖心的前輩，真的是拍戲生涯的小確幸！」



除了在影集中的表現，徐千京近年深耕社群也有成，不少粉絲都注意到她經營的用心。她也透露接下來會持續更新有趣、好玩的內容，邀請大家在追劇之餘，也要去她的社群帳號互動。

這位的兩光秘書徐千京會與尹昭德擦出什麼火花？又會在《豆腐媽媽》中鬧出多少笑話？粉絲們請拭目以待，一起支持這部充滿生命力的作品！



