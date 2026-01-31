豪砸1.5億登洲際棒球場！ 頑童MJ116五萬人前自嘲：場子太大嚇到「漏兩滴」

頑童MJ116於台中洲際棒球場開唱，是台灣嘻哈歌手第一次挑戰萬人體育場規模。（本色音樂提供）

從萬人小巨蛋到台中洲際棒球場，頑童MJ116週六（31日）在台中洲際棒球場開唱，看著全場兩天五萬名老鄉，瘦子情緒激昂地大喊：「我們真的在這裡了！謝謝大家的支持！我們真的做到了！」這不僅是頑童MJ116首度唱進棒球場，更是台灣嘻哈歌手第一次挑戰萬人體育場規模。本色音樂豪砸1億5,000萬製作費，舞台規格直接翻倍成小巨蛋的三倍大，瘦子甚至開玩笑說開場不是要故意兇大家，是因為「火太大了」，火熱程度完全頂破嘻哈演唱會天花板。

洲際棒球場太震憾 瘦子E.SO：抖了兩下 漏了幾滴

雖然見過無數大場面，但洲際棒球場的震撼力仍讓瘦子直呼被嚇到，他戴著墨鏡在台上自嘲，一開始上台真的有點緊張，「雖然我們上過很多場合，但這個場子真的有點偏大。你們看看你們自己，搞成這樣子。」他邊笑邊感謝現場老鄉，坦言：「前面幾首歌我還抖了兩下、漏了幾滴（笑），但真的很開心大家今天都來了。」他更延續台北小巨蛋的傳統，笑稱公司很節省，所以又帶了一堆「垃圾」放在台上送大家，實際上是老闆看他喜歡還特別打折的小禮物。

小春Kenzy展現一貫的酷帥風格，在三倍大的小巨蛋規格舞台上，以穩定的饒舌功力帶領五萬名老鄉嗨翻洲際。（本色音樂提供）

瘦子E.SO送比基尼提醒：不要只掛牆上

現場最有趣的插曲，莫過於瘦子尋找潛水同好的送禮環節。他拿出一套專業潛水品牌《藍魚》的比基尼，指著台下一位戴眼鏡、比出專業潛水手勢的男歌迷笑說：「兄弟，你很誠懇，手勢很專業！但我沒辦法給你，因為禮物是一套比基尼泳衣。」最後他將禮物轉送給對方的女朋友，還不忘幽默叮嚀：「拿到之後要繼續潛水，不要只把它掛在牆上，那樣很浪費。」這種像朋友般的聊天互動，讓現場氣氛在炸裂的重節奏中，多了一份屬於頑童的台式浪漫。

大淵MUTA在延伸舞台與歌迷近距離互動，不僅負責重低音節奏，幽默風趣的舞台魅力也讓全場笑聲不斷。（本色音樂提供）

瘦子E.SO感性告白老鄉的支持讓他感覺擁有無限可能性，現場更豪氣送出私房禮物。（本色音樂提供）

當〈JUST Believe〉前奏響起，瘦子要求全場打開手機燈，五萬盞燈火瞬間將洲際棒球場點亮成璀璨銀河。他感性表示這片燈海帶去過很多地方，現在終於來到這裡，「真的非常謝謝你們說到做到，讓我們能站在這個舞台上。」隨著煙火與彩帶在台中夜空綻放，頑童更無預警投下震撼彈，驚喜宣布6/6－6/7、6/13－6/14登上高雄巨蛋，連開四場演出。從台北、台中再到高雄，頑童MJ116不僅創造了現象級的演出，更用實力證明他們正在親手打造嘻哈神話。

