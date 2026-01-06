豪砸30億美金加強空軍！孟加拉引進歐「颱風」戰機 印度陷戰略焦慮

4 日，孟加拉在政局更迭後與義大利萊昂納多公司簽署《意向書》，計劃採購 16 架「歐洲颱風」多用途戰鬥機。這是孟加拉自獨立以來最具雄心的空軍建設計畫，立即引發印度進行低調但深入的戰略再評估。 圖:翻攝自寰球戰略解讀

[Newtalk新聞] 4 日，孟加拉在政局更迭後與義大利萊昂納多公司簽署《合作備忘錄》，計劃採購 16 架歐洲「颱風」多用途戰鬥機。這是孟加拉自獨立以來最具雄心的空軍建設計畫，立即引發印度進行低調但深入的戰略再評估。

據軍事專欄《寰球戰略解讀》報導，印度分析認為，孟加拉此舉政治訊號強烈，意在重新校準結盟方向，脫離中俄傳統軍備供應鏈，但在實際作戰層面影響有限。

孟加拉臨時政府領導人尤努斯在選舉前敲定多項國防交易，包括「歐洲颱風」、T129 ATAK 攻擊直升機及「希薩爾」防空系統。印度前海軍指揮官桑迪普·達萬指出，孟加拉無明確軍事威脅卻大手筆採購，30 億美元的採購成本幾乎耗盡其 37 億美元年度國防預算，加上對印度電力供應商欠款 5,700 萬美元，引發印度對孟加拉財政可持續性及戰備能力的疑慮。

孟加拉在政局更迭後與義大利萊昂納多公司簽署《合作備忘錄》。 圖:翻攝自寰球戰略解讀

印度官方回應克制，但國內智庫與退休軍官就此展開熱烈討論。印度將此案視為孟加拉外交取向變化的「參考節點」，而非即時作戰威脅，認為其未根本改變區域權力平衡。分析指出，孟加拉地理條件及兵力結構限制了其空軍威力，印度在導彈及分層防空能力上仍占絕對優勢。

印度戰略專家指出，孟加拉主要空軍基地距印度邊境僅 100 至 200 公里，高強度衝突初期便可能成為印度短程彈道飛彈與空射巡航飛彈打擊目標。印度部署的「布拉莫斯」巡航飛彈射程接近 900 公里，可迅速封鎖跑道並摧毀戰機，對「歐洲颱風」行動形成壓制。

此外，印度東部戰區 S-400「凱旋」防空系統可攔截 400 公里內目標，印度空軍東部司令部擁有超過 200 架戰機，足以壓制僅 16 架的「歐洲颱風」機隊。分析認為，孟加拉缺乏空中預警機、整合式戰場管理網路及先進電子戰設施，使其高端戰機在實戰中難以發揮應有效能。

S-400「凱旋」防空飛彈系統。 圖：翻攝自 X《 MilitaryNewsUA》

印度智庫指出，孟加拉轉向西歐航空系統非但未消除脆弱性，反而帶來新風險。由於歐洲「颱風」供應鏈分布於英、德、義、西四國，政治因素影響供應穩定性，孟加拉依賴孟加拉灣海上補給，印度區域海上控制力可對其零件供應通道形成阻斷。此外，孟加拉缺乏成熟的本地維修及大修體系，高強度作戰下易出現零件短缺，降低戰機持續作戰能力。

印度國內對此採購的討論亦延伸至政治層面，包括孟加拉反印情緒、少數族群爭議，以及與巴基斯坦、土耳其互動升溫等因素。部分觀點認為，孟加拉透過多元安全夥伴可能稀釋印度影響力，但更多分析認為，「歐洲颱風」軍事價值有限，對抗印度時僅成昂貴目標。

印度官方表示，將持續外交接觸，避免雙邊關係僵化。專欄分析，此次交易是孟加拉尋求戰略自主的試金石，同時凸顯印度「鄰國優先」政策的微妙平衡：既維持軍事壓倒性優勢，又避免過度反應促使鄰國制衡。印度規劃者強調，經濟承受力、地理條件與軍事不對稱等結構性因素，將限制「歐洲颱風」的實際作戰影響。

印度的回應策略顯示，對孟加拉的軍購保持警覺但不恐慌，質疑但不自滿，凸顯其戰略耐心與長期優勢的自信，並同時應對象徵性與實質性挑戰。

