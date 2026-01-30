豪砸52億！長庚「年終發5.2個月」挑戰醫中天花板 其他醫院年終曝

記者簡浩正／台北報導

醫院年終大比拚！春節將至，各醫療院所陸續公佈年終獎金，長庚醫療體系今（30）日宣布，2025年度年終獎金將發5.2個月本薪，另加發2萬元紅包，總計發出金額逾52.4億元，挑戰醫學中心年終天花板；新光醫院則發放3至3.75個月年終獎金，並自今年1月分開始，不分職類全院加薪1800元。公立醫學中心部分，台大與北榮則表示比照公職人員服務法，年終為1.5個月。

在全國擁有十一大院區的長庚醫療體系，今日宣布2025年度的年終獎金，將核發5.2個月本薪，另加發新台幣2萬元紅包，發出的年終總額逾52.4億元，以實質肯定全體同仁一年來戮力付出與專業貢獻。獎金於今日入帳，讓2萬多名員工開心過好年。

長庚醫療財團法人主任委員程文俊表示，今年發出的年終總額逾52.4億元，以實質肯定全體同仁一年來戮力付出與專業貢獻。

新光醫院副院長洪子仁說，新光醫院年終獎金約3至3.75個月，總額超過2.8億元，且今年1月1日起，砸1億元為全體員工調薪，每月定額加薪1800元，若加上各項獎金，光是白班的護理人員薪資，平均將可達6萬5100元。

馬偕醫院則是去年12月先行發放聖誕節禮金3000元、特別獎勵金4萬5000元，今年1月實施全面調薪3.5%，連續第三年調薪，總調薪幅度達10.6%。

其他醫院部分，振興醫院表示日前已宣布發放6個月年終獎金，外加2萬元紅包。北醫體系表示，為感謝第一線同仁的辛勞，將盈餘回饋同仁，已於去年10月發放考績獎金0.5至2個月，今(30)日已發放年終獎金2個月、春節獎金、專案特別獎勵金、盈餘獎金等，各類獎金發放總額約13億元。

