豪砸8億現金當江蕙、周董鄰居！信義聯勤奪豪宅王 神秘人一口氣買兩戶

記者陳韋帆／台北報導

神秘富豪今年8月以8.1億無貸款一口氣買下「One Park Taipei元利信義聯勤」22樓2戶，不僅變成周董與江蕙鄰居，單價也以1坪267.2萬一舉登榜今年豪宅王。（圖／記者陳韋帆攝影）

豪砸8億現金當江蕙、周董鄰居！因江蕙及周杰倫聞名的台北大安區豪宅「One Park Taipei元利信義聯勤」今年8月出現新交易，神秘富豪以8.1億無貸款一口氣買下22樓2戶，拆算單價約267.2萬，單價登今年豪宅王。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，指標性豪宅對金字塔頂端客層而言不僅是住家，更具備收藏價值，在政策限縮下，指標建案的剛性需求依然強勁。

數據顯示，今年大安森林公園第一排總價7,000萬以上豪宅交易共10筆，較去年全年的7筆呈現「量增價穩」。其中「元利信義聯勤」占8筆，14樓近期亦有總價3.9億元交易。統計該社區今年扣除親友交易後，總銷已達29.8億元。此外，2026年公告土地現值顯示，該社區以每坪394.4萬元穩坐住宅地王前五名，顯示地段與景觀具備難以取代的抗跌保值特性。

大安森林公園第一排豪宅交易列表。（圖／台灣房屋提供）

信義聯勤擁大安森林公園 還有周杰倫、江蕙名人光環加持

張旭嵐表示，「元利信義聯勤」與「勤美璞真」均屬大坪數、高屋齡新、具備客製化物業管理的頂級產品。其中「勤美璞真」屋齡雖已15年，但低樓層單價仍站穩203.9萬元。這類豪宅位居建國南路與信義路精華地段，擁有無敵棟距與大安森林公園景觀，且有江蕙、周杰倫等名人住戶加持，富豪入手後通常不會輕易轉手，市場供給極為稀缺。

她說，雖然今年成交多集中在中低樓層，單價落在219萬至224萬元，但22樓的最新交易直接拉升年度天花板至267.2萬元。即便大環境面臨打房政策干預，但對於具備「無遮蔽視野」與「地標屬性」的豪宅，頂級客層的置產意願不減反增。這也反映出在資產配置中，具備特殊景觀的蛋黃區房產，始終是富豪對抗通膨的首選。

豪宅限貸令限制不了富豪 信義聯勤8筆交易有6筆現金購屋

第一建經研究中心副理張菱育指出，今年「元利信義聯勤」8筆交易中，高達6筆採取無貸款方式購入。這主要受信用管制趨嚴影響，央行將高價住宅貸款成數限制在3成且無寬限期，富豪與其接受嚴格審核，不如直接以現金支付。此外，現金購屋不僅交易流程快，且在議價上更具優勢，並能為往後預留融資彈性。

最後，她說，在利率與通膨不確定的環境下，將資金轉入保值性強的不動產是避險常態。現金購置能減少利率變動風險，加上「公園第一排」的產品稀缺，讓富豪更傾向將其作為資產配置的終極目標。預期未來此類指標性豪宅仍將維持「強者恆強」的走勢，在政府政策高壓下，反而更能凸顯出頂級資產的真實價值。

