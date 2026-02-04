豪稱邀周杰倫當嘉賓有9成把握 吳宗憲遭拱邀約回：你又不是我媽

吳宗憲3月28、29日在台北國際會議中心舉辦《2026 臭男人》演唱會。（東西文娛、星樂全球提供）

吳宗憲3月29日在台北國際會議中心舉辦《2026 臭男人》演唱會，隨著門票完售，今（4）日宣告3月28日加開一場，他還開出嘉賓名單如合唱〈窗外〉的 Joanna 馮瑋君、〈屋頂〉的溫嵐，他興之所至說：「如果我開口邀請周杰倫來站台，機率應該九成以上，不過大家都是好朋友，不想為難人家。」現場記者拱他邀請，吳宗憲回說：「你又不是我媽。」

對於睽違許久的演唱會，吳宗憲拍胸脯掛保證既是脫口秀也是演唱會，會讓大家歡笑不已，他說：「演藝圈內不可能有比我演唱會好玩的了，來看就是來娛樂，盡量唱更多耳熟能詳的歌。」

吳宗憲開心宣布演唱會加開一場。（東西文娛、星樂全球提供）

吳宗憲曾是周杰倫老闆，2001年因投資失利，將旗下阿爾發音樂以3億元台幣賣給好樂迪，等同賣掉了周杰倫、温嵐等藝人，被視為師徒心結的導火線，而2015年，周杰倫與昆凌婚禮並未邀請吳宗憲，讓兩人關係再度降到冰點，直到前年，周杰倫在大巨蛋開唱，曾鬆口「憲哥怎麼沒來？」，此舉被視為破冰訊號，吳宗憲當時被問及此事，也回以：「成功何必在我！」似乎已放下過往恩怨。而吳宗憲也透露，自己曾希望在大巨蛋開唱，但過去努力了9年，始終未能如願，至今已無他想。

而提到是否真包了兩百萬給陳漢典與Lulu黃路梓茵？吳宗憲笑說：「那個小錢怎麼可能拖過隔天！」兒子鹿希派在旁補充，指公司內部曾努力勸憲哥「不要真的給出去」，但沒想到吳宗憲說到做到，現場還秀出手機裡的轉帳憑證。

吳宗憲與兒子鹿希派（左）、高凌風兒子寶弟一起露面。（東西文娛、星樂全球提供）

而他與陳漢典、Lulu有一個群組名為「典Lu宗」，在兩人婚後則改名為「Lu 管宗」，因為 Lulu現在負責管陳漢典。是否有傳授生子秘訣？吳宗憲笑回：「年輕人花招比較多，給他們自己去研發。」

