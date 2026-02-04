豪華休旅轉彎噴50萬鈔票雨! 路人幫撿追回近40萬

中部中心 / 中部綜合報導

豪華休旅車，行經台中豐原中正路，轉彎時，疑似車門窗沒關好，導致車上50萬現金和三支手機全掉出來。路過民眾見狀紛紛停下車，幫忙撿起散落的千元大鈔送至各派出所，根據了解失主是一名從事殯葬業的乘客，掉落的50萬是收取來的款項，目前已經追回八成。





豪華休旅急左轉彎噴50萬鈔票雨！ 路人幫忙撿拾追回近40萬

休旅車左轉彎 乘客疑似沒把門窗關好 導致５０萬現金全掉出來 如下鈔票雨。（圖／翻攝畫面）





台中豐原中正路大社街口，一輛黑色豪華休旅車一個左轉彎，竟然從車上掉出一堆鈔票，再看一次，白花花的千元大鈔就從車內噴出來，就像天降鈔票雨，還有三支iPhone手機，一開始沒人注意到路上有錢，千元大鈔就從馬路外側，隨著轎車移動的氣流，飄飛到馬路中間

開車騎車路過的民眾紛紛停車在路邊撿錢。（圖／翻攝畫面）









終於，有人發現路邊有錢，摩托車騎士率先停車撿錢，接著陸續有騎車和開車經過的駕駛也紛紛停車下車把錢撿起來送到附近派出所。而曾姓乘客，從事殯葬業，他跟警方說一共有50萬掉出車外，還好有熱心民眾幫忙撿。熱心民眾已幫忙找回2支手機和39萬5千元，失主搭車因身體不適，車門或車窗又沒關好，一個轉彎竟然造成鈔票大噴飛，剩下未追回的10萬5千和手機，警方將持續追查。





原文出處：豪華休旅急左轉彎噴50萬鈔票雨！ 路人幫忙撿拾追回近40萬

