豪華家庭旗艦 PALISADE Calligraphy台北車展首秀

2026台北新車暨新能源車大展選在跨年檔期登場，HYUNDAI率先揭示參展主軸「HYUNDAI DRIVES BEYOND．現代驅動無界」，不談單一車款，而是從品牌視角出發，直接攤開產品線與技術布局，展現「什麼動力、什麼需求，都有對應解方」的企圖心。

HYUNDAI旗艦休旅PALISADE Calligraphy是本次車展重頭戲。（圖／翻攝HYUNDAI網站）

所謂「無界」，不只是乘用車到商用車的全級距佈局，更是跨越燃油、油電、純電到氫能的長期承諾。HYUNDAI同步推進多元動力技術，背後是全球研發體系的支撐，也為2030年電動化年銷330萬輛、油電車系擴編至18款以上的目標鋪路，台灣市場也將依需求逐步導入。

從日常到旗艦一次到位

展區中，高效燃油車款涵蓋都會取向的VENUE、主打高性價比的MUFASA、銷量口碑雙收的TUCSON L，以及連續三年獲獎的七人座CUSTIN。油電陣容則由TUCSON L高性能油電與Santa Fe Calligraphy撐場，兼顧節能與質感，讓油電不再只是省油選項。

五米級旗艦與性能電動並肩登場

焦點之一是全新PALISADE Calligraphy，五米級車格搭配2.5T Hybrid、334匹綜效馬力，空間、動力與豪華感一次拉滿。純電方面，INSTER以靈巧定位吸引都會族群，IONIQ 5 N則用賽道基因證明，高性能電動一樣可以很有駕馭樂趣。

HYUNDAI PALISADE Calligraphy旗艦休旅。（圖／HYUNDAI提供）

HYUNDAI把展場變成派對

展期間規劃多項互動活動，1月3日更邀請人氣YouTuber與車迷近距離交流。完成任務還能帶走限量週邊，讓看展不只是逛車，而是一場有參與感的品牌體驗。

