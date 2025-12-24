豪華年菜外帶夯 星級饗宴在家嘗

記者李佩玲／綜合報導

農曆新年即將到來，搶攻春節圍爐商機，飯店業者紛紛推出各式外帶年菜，從匯集海陸珍味的奢華盛宴、異國風味的年節料理、豐盛美味的素食年菜套餐，到經典單品佳餚等，讓消費者不必費心準備，就能輕鬆在家享用星級年菜。

台北福華 素食套餐豐富佳餚

台北福華大飯店今年再度集結館內5大餐廳共推出近百道外帶年菜料理，包括蓬萊邨首度登場的素食年菜套餐、江南春年銷近2千份的紹興醉雞腿、珍珠坊累積40年的人氣臘味蘿蔔糕，以及麗香苑南洋異國風創新料理等，打造豐富的年節風味。其中，最受矚目的為蓬萊邨首次推出的4人份「素食套餐」，當中的「四喜拼盤」以松子素鵝、梅漬百香果、蟲草川耳與椒麻腐竹組成，梅漬百香果以百香果殼內海綿層製成，酸甜細緻，是兼具永續理念與美味的創意亮點；素佛跳牆則以多層次蔬材與菇類堆疊風味，讓素食者也能輕鬆享受年節豐盛感。另外，西餐廳麗香苑則端出以南洋料理為主題的異國年味，套餐中包括馬來西亞過年必吃的仁當烤全雞、新加坡節慶常見的菜餚香蒜鮑魚牛奶排骨湯和金沙奶油龍蝦，為年夜飯帶來濃郁香料風味與節慶氛圍。

台北寒舍艾美 五福臨門經典霸氣

台北寒舍艾美酒店寒舍食譜推出「五福臨門闔家歡」，可一次品味3道經典佳餚，包含選用新鮮鵝肉以傳統潮汕手法慢火浸滷的潮式滷水拼；將糯米以蠔汁與蟹高湯慢炒至粒粒分明，再豪氣擺上整隻肥嫩紅蟳的蠔汁糯米炒膏蟹；鮮甜龍蝦搭配肥美鮑魚，豪華海味一次滿足的龍蝦鮑魚沙律。館內宴會廳則打造7道式的即食熱年菜外帶套餐，內含前菜「龍馬精神開運集」匯集烏魚子、鳳尾蝦、沙薑嫩皇雞等5款小品；魚子醬金牌掛爐鴨外皮金黃酥香，一口咬下鮮嫩多汁，鴨脂香氣四溢；粵菜經典老港味糯米炒蟹先拆膏蒸熟，再以高溫油炸鎖住肉汁，並將蟹膏油泡至8分熟，最後以蟹高湯與蠔油炊煮糯米，香氣誘人；中式湯品豐年滿盅醃篤鮮，經長時間細火熬煮，乳白湯色凝聚層層精華，鹹鮮濃郁。

台北喜來登 料亭年菜福氣安康

台北喜來登的請客樓今年推出「極品御璽」6人海陸盛宴，以細膩作工的「請客五福集」開場，匯集香烘烏魚子、椒麻放山雞、川味蒜泥鮮蝦等經典滋味，御品佛跳牆以南非鮑魚、頂級干貝等豐厚食材展現豪華氣勢，搭配肉質厚彈的青椒汁時鮮魚、黑蒜無骨牛，最後以香氣飽滿的干貝麻油雞煨飯與清甜細緻的紅豆藜麥鬆糕作結，凝聚星級餐廳的年節儀式感。另外，順應圍爐傳統，日式料亭桃山推出日本新年必吃的「御節年菜おせち料理三段重」，以象徵福氣的三重木箱盛裝20款吉祥山珍海味，包括鹽烤帝王蟹腳、龍蝦柿種揚、澎湖明蝦、松葉蟹春捲、磯煮鮑魚等，寓意福氣安康；SUKHOTHAI泰式餐廳則祭出「鴻運金喜」，集結金錢蝦餅、炭烤松阪豬、泰北海陸龍蝦湯、清蒸檸檬蛤蠣龍虎斑等7道經典佳餚，以酸辣開運為年夜飯注入熱情與吉利氛圍。

台北花園 山珍海味富貴團圓

看準年節商機及外帶年菜市場需求，台北花園大酒店推出除夕當日常溫外帶的「花開富貴團圓宴外帶年菜套餐」，菜色包含五福臨門喜拼盤（香橙蜜鴨胸、秘汁滷鮑魚、蔥香油雞腿、麻香海蜇絲、老火燉豬腱)、醬香干燒海大蝦、港式海味佛跳牆、香橙焗烤聖路排、酒香慢燉小羊膝、蔥油甘露龍虎斑、櫻花蝦鮑魚米糕、綿香八寶芋泥糕等；其中，醬香干燒海大蝦以主廚特製醬汁快炒入味，搭配細火慢煮的香料提香，保留蝦肉鮮甜與彈性，紅潤討喜，是年節餐桌上必備的開運海味；港式海味佛跳牆則以老母雞高湯為底，嚴選干貝、烏蔘、蹄筋、北菇、軟骨排骨、魷魚與椰子螺肉等珍饈入甕慢燉，湯底金潤澄亮、膠質濃郁，堪稱年菜之冠。

誠品行旅 鮑魚雞湯尾韻甘雅

誠品行旅旗下中餐廳聚聚樓則推出「新春歡聚｜常溫外帶饗宴」，外帶年菜中的「喜逢迎春納福拼」將涼拌海蜇絲、涼拌川耳、蒜苗肝臘腸、蔥油嫩雞、老家醬牛肉與桂花釀蜜芋等6味紛呈；油爆海大蝦將蒜香與蝦肉緊密交融，爽口氣派；椒鹽黃金鯧象徵年年有餘，特選大尾金鯧，外酥內嫩，香氣撲鼻，寓意家戶豐足；無錫醬子排具江南雅風，主廚團隊將6支帶肉豬肋骨油炸後，文火燉煮，使冰糖與醬油的甜香緊裹骨肉，是經典的文人老菜；貴妃嫩雞丁做法循宮保基底，選用桂丁雞腿肉搭配燈籠乾椒、荔枝酒與多汁荔枝果肉拌炒，辛香與果韻交疊；人蔘鮑魚雞湯盅則為海陸交融的老火湯，特選小土雞汆燙去雜質，慢熬3至4小時取其澄澈上湯，再與鮑魚、花膠、人參、枸杞、紅棗與白芍一同蒸煮，湯頭清潤富膠質，尾韻甘雅。

「五福臨門闔家歡」，可一次品味蠔汁糯米炒膏蟹等3道經典佳餚。（業者提供）

蓬萊邨首度推出素食套餐，鼓勵消費者在年節期間吃得清爽無負擔。（業者提供）

誠品行旅聚聚樓推出常溫外帶年菜饗宴，其中的人蔘鮑魚雞湯盅，為海陸交融的老火湯，溫補而安定。（業者提供）

台北花園大酒店推出除夕當日常溫外帶的花開富貴團圓宴年菜。（業者提供）

台北喜來登日式料亭桃山推出日本新年必吃的「御節年菜おせち料理三段重」，以象徵福氣的三重木箱盛裝20款吉祥山珍海味。（業者提供）

台北寒舍艾美酒店寒舍食譜年菜外賣，精選多款常溫、冷凍年菜。（業者提供）