豪華朗機工個展 沉浸式感受科技藝術融合

記者連琳／專題報導

「臺北當代藝術館即日起至115年1月11日推出《宇宙寫生—豪華朗機工個展》，以多件跨界創作呈現生命、物質與宇宙之間的深層連結，帶領觀眾在沉浸式的展演空間中重新思考人類與世界的互動關係，展覽匯集團隊成軍15年來的重要作品，同步推出全新創作，象徵藝術家對未來世界的凝視與提問。

思索科技與人類存在價值

豪華朗機工於 2010 年正式成軍，由4位成員共同組成，以跨領域協作、藝術科技融入的手法見長，團隊長期關注生態、城市、能量等命題，擅於結合科技裝置、光影聲響、文本語言，並透過大型作品的場域實驗，構築具高度沉浸感與開放解讀性的觀展經驗。此次個展以「萬物皆連結 It’s all connected」為策展宗旨，描繪宇宙並呼應團隊一貫的創作軌跡，也回應當代世界對環境、科技與人類存在的深層思索。

展覽自「連結的生命」、「記憶的物件」至「凝視的宇宙」3大層次鋪陳，跨越裝置、繪畫、雕塑與錄像等多元媒材。「連結的生命」以生命律動與自然介質為基礎，從日常物件到抽象能量，延伸人與自然的共生關係，像是《雨霾 II》以藝術家親手撿拾的海廢構築出海面景象，隨裝置律動上下起伏，就像親眼看見垃圾在海面上載浮載沉，相當震撼；而「記憶的物件」聚焦於《15 年工作室》透過媒材轉換與形體再造，重新梳理經典作品之外，使物件承載記憶、時間與情感的重量，探討「物」在世界結構中扮演的角色。

多層次空間節奏體驗作品脈動

展場最末為「凝視的宇宙」單元，以全新作品《宇宙 201》作為終章，結合《生光》、《物林》與《手識》3件核心創作，建構出一個會呼吸的宇宙場域，藝術家以光、動力、聲響與空間配置，形構出一個可被觀看、可被體驗，也可被思索的宇宙場域，邀請觀眾在其中感受自身與整體世界的連動。

本次個展透過新媒體技術、資料生成技術與光影語彙，使觀眾能在多層次的空間節奏中感受作品脈動，豪華朗機工團隊表示，展覽並非單向敘事，而是希望透過光線、物質、聲響的變化，使觀眾在穿行之間構築出屬於自己的宇宙書寫，尤其大型裝置所營造的環境音場與視覺節奏，使作品從純粹的觀看轉為身體性的感知，展現其跨界調度的創作能量。

《宇宙寫生》象徵豪華朗機工成立15年後的一次重要回望，也是對未來藝術語境的持續探索，期盼觀眾透過作品之間與創作者一同共鳴，找尋與自身、與世界、與宇宙的共同脈絡。展覽期間亦規劃系列講座、感官工作坊與親子活動，邀請觀眾在多元體驗中延伸觀看視角，探索藝術與生活的更多可能。

《宇宙寫生—豪華朗機工個展》主視覺。（臺北當代藝術館提供）

《天氣好不好我們都要飛》藝術家打開圖紙，邀請觀眾共同重組天氣鳥，這件大型集合創作的展翅，象徵自由與勇氣不因時代而停歇。（圖：記者連琳攝）

《冷凝》將冷氣、銅管與羽毛並置，展現氣候變遷下冰冷與柔軟的對話，在記憶的光影裡，勾勒情感與時間的軌跡。（圖：記者連琳攝）

《雨霾 II》以藝術家親手撿拾的海廢構築出海面景象，隨裝置律動上下起伏，就像親眼看見垃圾在海面上載浮載沉。（圖：記者連琳攝）

展場最末為「凝視的宇宙」單元，以全新作品《宇宙 201》作為終章，結合《生光》、《物林》與《手識》三件核心創作，建構出一個會呼吸的宇宙場域，邀請觀眾在其中感受自身與整體世界的連動。（圖：記者連琳攝）

展覽匯集團隊成軍15年來的重要作品，同步推出全新創作，象徵藝術家對未來世界的凝視與提問。（圖：記者連琳攝）

《游泳》透過白光燈管的波浪起伏，喚起人們對生命循環的感知。（圖：記者連琳攝）