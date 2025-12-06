豪華朗機工《宇宙寫生》 臺北冬季街景再添亮點

記者黃朝琴／臺北報導

臺北冬季街景再添亮點，臺北當代藝術館「宇宙寫生－豪華朗機工個展」即起推出期間限定戶外衛星展，在臺北戶外沈浸式光廊 Taipei Lumitree 獨家展出豪華朗機工《宇宙寫生》首部戶外數位影像作品。

這項跨界合作將展覽核心內容轉換為戶外沈浸式影像，民眾在聖誕與跨年期間行經敦南林蔭大道，即可直接在街頭欣賞動態的「豪華朗機工世界觀」，甚至融入作品其中，成為今年冬季不可錯過的城市視覺亮點。

《宇宙寫生》以微觀生命、宏觀宇宙為線索，勾勒豪華朗機工對世界的長期觀察。此次戶外版本依照街區觀看特性重新調整影像節奏與色彩，讓內容在 Taipei Lumitree 的沉浸式光廊中以更直觀的方式呈現。民眾在敦南林蔭大道散步時，就能直接走進展覽的核心視覺語彙。此次是當代館首次與 Taipei Lumitree 合作，館方希望透過「城市衛星展」的方式降低觀看門檻，讓更多人能在日常生活動線中自然接觸藝術。

戶外影像作品延伸自「宇宙寫生－豪華朗機工個展」的主視覺精神，以一段流動的敘事帶領觀者從光的誕生開始，逐步進入能量與細胞般的微觀生命世界，之後視角拉升至山勢、軌道與星系交織的宏觀宇宙；最終，畫面回到觀看者自身，形成一個從微觀到宇宙再回到人的循環視角。

作品以「萬物皆連結 It's all connected」收束整體意念，點出世界運行在不同尺度間的關係流動。豪華朗機工表示，Taipei Lumitree 不僅是展示平台，更是一個讓影像與城市共同呼吸的共感場域，使《宇宙寫生》在街道之間獲得新的生命形態。