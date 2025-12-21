豪華朗機工《最後一問》 首部劇場作品解惑人生

記者黃朝琴／臺北報導

豪華朗機工推出首部劇場版作品《最後一問》，明年春天4月15至19日登臺中歌劇院，打造一座由光、聲音與機械共同編織的「無人劇場」，延續團隊多年以漂浮光球作為敘事核心的創作語彙，劇院空間成為聲光宇宙，科技不再冰冷，而是情感延伸、思辨介面，空間與光影不斷變形，建構沉浸式空間，45分鐘猶如經歷一段生命旅程，告訴觀眾人生就是不斷的提問與解答。

臺北當代藝術館目前正展出，豪華朗機工個展《宇宙寫生》，豪華朗機工於2010年由張耿豪、張耿華、陳乂、林昆穎共同創立，作品以跨域藝術與大型感知現場聞名。回顧他們成軍15年來，從科技、空間到情感經驗，所展現的敏銳感知能力與跨域整合能量。

2018年為臺中花博打造的指標作品《聆聽花開的聲音》，以直徑15公尺球體機械藝術震撼亮相，成為臺中城市美學與國際展演的重要印記，也奠定團隊在國際展演上的重要地位。

豪華朗機工表示，「我們的人生一直在提問與回答，不停地找尋答案。」人們從孩提時期便開始向世界發問，而《最後一問》正是將這份提問轉化成劇場語彙。觀眾坐在舞台上，而劇院空間成為聲光宇宙。一顆象徵集體意識的光球在半空中遊走，仿生機械手連結舞台運動，以衍伸的意念訴說著人生中面臨選擇的時刻，光線、震動、能量場在空間內不斷重構，帶領你穿越不同的心理景觀，這部作品邀請觀眾在聲光的流動中尋找自己。

豪華朗機工指出，《最後一問》作品建構起「不斷變形的沉浸式空間」，45分鐘猶如經歷了一段生命的旅程，空間與光影不斷變形，而觀眾所走過的每一段場景，都像是生命經驗的縮影：從家的記憶推至自然的災難，從狹窄的太空艙推進至開闊宇宙，每個段落，帶領觀眾從日常細微經驗一路走向更深遠的生命追問。林昆穎分享，這暗示我們在生命舞台上都是自己的主角，每一次提問，都是改變未來選擇。

豪華朗機工分享創作的技術哲學指出，「真實其實是由我們的觀察所決定的」，所有科技都是人類心意的延伸，無論是光球的脈動或機械手的呼吸，其運作都與人的意念與感受密切連結。《最後一問》延續團隊多年以漂浮光球作為敘事核心的創作語彙，在本作中，光球既象徵人類智慧的集合，也是人類面向宇宙時最本質的提問。

《最後一問》把劇場視為一個完整的宇宙；科技在此不再冰冷，而是成為情感的延伸、思辨的介面，作品希望告訴觀眾，面對人生每一道課題，永遠會帶來下一段神奇旅程。

豪華朗機工《最後一問》以光、聲音與機械打造 「無人劇場」，邀觀眾走進科技與藝術交會的劇場體驗。（豪華朗機工提供）

豪華朗機工《最後一問》由陳乂、張耿華、林昆穎３人，進行跨界創作，結合程式影像與機械裝置。（豪華朗機工提供）

豪華朗機工2018臺中花博期間展出《聆聽花開的聲音》，以直徑15公尺機械裝置與聲音系統構成，呈現與觀眾感知的關係。（豪華朗機工提供）