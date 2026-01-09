豪華越野休旅撞左轉機車 騎士倒地、車噴超遠

騎士當場倒地，機車被撞得滑行數公尺。（圖／東森新聞）





新北市新店區今（9日）上午發生一起交通事故，一輛越野休旅車行經路口時，與一名正準備左轉的機車騎士發生碰撞。騎士當場倒地，機車被撞得滑行數公尺，甚至直接滑出監視器畫面，場面相當驚險。

從監視器畫面可以看到，綠燈亮起後，機車騎士催油門往左側靠行，準備左轉，後方一輛白色越野休旅車也同樣左轉，疑似雙方未保持安全車距，來不及反應，瞬間發生碰撞。騎士連人帶車摔飛倒地，機車則在路面旋轉滑行好幾圈，最後橫倒在路中央，地面留下明顯的摩擦刮痕。

廣告 廣告

這起車禍發生在新北市新店區，時間是上午7點多，正值上班尖峰時段。肇事的越野休旅車由一名50歲男子駕駛，這一撞所幸沒有造成生命危險，騎士僅膝蓋擦挫傷。

警方獲報到場處理，對雙方進行酒測，均未發現酒駕情形，至於詳細肇事原因，仍有待進一步釐清。

更多東森新聞報導

新北男油槍淋身點火！痛撞上路人還意圖攻擊警消 2人灼傷

快訊／新竹工安事故！29 歲男掉B2電梯井 開放性骨折送醫

人夫約按摩妹開房18次！辯「省抽成費」 妻崩潰提告

