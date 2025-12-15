《豪豬法案》過關！美參院一致挺台 FAPA籲眾院加速表決

美國參議院。 圖：取自維基百科

[Newtalk新聞] 台灣人公共事務會（FAPA）讚揚美國參議院於 2025 年 12 月 11 日以一致同意方式通過《豪豬法案》（S.1744）。這項果斷的跨黨派行動展現了參議院對台灣堅定不移的支持，並消除對台軍備交付的關鍵官僚障礙，確保台灣維持嚇阻中華人民共和國入侵所需的必要能力。

FAPA 總會會長林素梅博士表示：「我們肯定參議員瑞克茲（Pete Ricketts）與昆斯（Chris Coons）的領導，他們體認到『可信嚇阻』是印太地區和平與穩定的最可靠途徑。參議院一致通過《豪豬法案》，向北京傳達一個明確無誤的訊息：美國國會團結一致，堅定決心與台灣站在一起。」

《豪豬法案》全名為《為區域同伴提供險惡環境下的升級保護法案》（Providing Our Regional Companions Upgraded Protection in Nefarious Environments Act，簡稱 PORCUPINE Act），由參議院外交委員會亞太小組主席瑞克茲（Pete Ricketts, R-NE）與首席議員昆斯（Chris Coons, D-DE）提出。該法案旨在透過將台灣指定為《武器出口管制法》（Arms Export Control Act）下的「北約加」(NATO Plus) 夥伴（與日本、南韓、以色列、澳洲和紐西蘭享有相同地位），以加快美國對台軍售的交付。該法案亦建立一項機制，促進北約（NATO）及「北約加」國家向台灣進行美製防衛物資的第三方移轉，擴大可支持台北的聯盟。

FAPA 長期倡議爭取此項「NATO Plus」地位，以解決對台軍售積壓問題並使美台安全夥伴關係現代化。林會長強調：「自今年年初以來，FAPA 便與該法案主要提案人瑞克茲參議員的辦公室密切合作，共同推動《豪豬法案》。該法案亦是我們的首要立法優先事項之一；在今年 9 月 FAPA 全國倡議大會期間，我們動員了來自全美 16 個州、24 個 FAPA 分會的 112 位會員，在國會山莊拜會超過 130 個國會辦公室，為台灣發聲。」

林素梅說：「就在該法案於 10 月通過參議院外交關係委員會之前不久，FAPA 持續推動倡議工作，並發起全美草根請願行動，截至目前已有超過 900 名支持者響應，並向參議院發出1,800 多封支持該法案的信函。」

目前參議院已果斷採取行動通過此法案，FAPA 將把這股支持與氣勢帶進眾議院，確保《豪豬法案》順利完成立法並成為法律。

