豪賭AI未來趨勢！Google加倍資本支出至5.8兆，執行長強調「為了市場需求而做」

Google母公司Alphabet宣佈，受惠於廣告與雲端業務持續強勁成長，公司計畫提高2026年資本支出（Capex），達到1750至1850億美元（約新台幣5.54兆至5.86兆元）規模，這數字幾乎是前一年的兩倍，甚至大幅超越市場原先預期的1200億美元（約新台幣3.8兆元）。

《金融時報》指出，Alphabet對外強調，他們在2025年第四季、資本投資年增近一倍，達到279億美元（約新台幣8841億元），全年資本支出累計914億美元（約新台幣2.9兆元），顯示全面加速布局人工智慧（AI）基礎建設的決心。

資本支出大幅上修 Alphabet：為未來AI需求鋪路

近幾個月以來，Google憑藉旗下新一代Gemini AI模型，與自研TPU晶片，成功在AI競賽中取得更多優勢，加速追趕並逐步縮小與OpenAI等對手的差距。

執行長皮查伊（Sundar Pichai）也提到，龐大的AI投資並非孤注一擲，而是建立在獲利與現金流顯著成長的基礎上，「今年的企業資本支出，是著眼於未來趨勢。畢竟我們在廣告、雲端與DeepMind所看到的需求，強度超乎想像。」

Google旗下的生成式AI平台Gemini。（美聯社）

而且在他看來，就算Google加速興建資料中心並加速部署TPU，來自DeepMind研究團隊與企業客戶的算力需求，仍可超過他們能供給的量。

但如此龐大的投資數字，卻一度衝擊市場信心，Google股價在盤後交易一度重挫超過7%，隨後跌幅些微回升至約1.5%。背後原因不外跟投資人對AI資本支出高度敏感有關。當前市場普遍擔憂，無論在公開或私募市場，AI投資規模已遠超實際營收成長，潛藏著泡沫風險。

科技巨頭AI投資對比

Google 1750至1850億美元

Microsoft 超過1400億美元

Meta 約1350億美元

微軟與Google遭遇相同情況，該巨頭上週公布大幅增加資本支出後，其股價一度大跌超過10%；相較之下，Meta則因成功證明自家AI，能提升廣告效率，反倒讓其股價走高大漲。

Google母公司Alphabet執行長皮查伊在加州一場活動中，討論該公司的人工智能相關努力。（AP）

Alphabet公告的第四季財報，淨利年增30%、來到345億美元（約新台幣1.09兆元），優於市場預期的319億美元。而該公司2025一整年獲利，更是達到1320億美元（約新台幣4.18兆元）。

Gemini用戶成長迅速 仍落後OpenAI

皮查伊在記者會上還提到，自家AI平台Gemini月活躍用戶數已達7.5億，單季新增1億人，但仍低於OpenAI對外宣稱的「每週超過8.5億名ChatGPT用戶」。

同時，Google雲端合約也迎來高速成長，比2025年9月成長55%，2025年單筆超過10億美元的大型合約數量，更超越前三年總和。

