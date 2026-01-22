豪車.金條.股票.手機 量販.超商「福袋」搶客戰

台北市 / 綜合報導

農曆新年快到了！不少民眾都會在春節期間，買福袋試手氣，看能不能用小錢把百萬大獎帶回家。今年的福袋大戰相當有看頭，量販與超商業者砸重金，頭獎不約而同祭出百萬名車，甚至有業者看準金價飆漲，推出價值88萬的金條。今年的福袋究竟有哪些驚喜，帶您一起來看。

農曆新年腳步近了，您也想試試手氣嗎，看看買回這紅通通的福袋，能不能也把大獎一起帶回家，記者盧怡撰說：「這次連鎖量販業者也是砸了重金，7萬個福袋當中有2個幸運兒，可以把百萬進口名車給開回家。」買回福袋，不只有實用推車等物超所值的品項，抽獎序號更是關鍵。

廣告 廣告

全聯馬年最大獎再度祭出名車，367萬保時捷Macan ，190萬賓士GLA，2台豪華夢幻車款就看誰有那個手氣，賣場行銷部協理劉鴻徵說：「消費者最期待的應該是所謂的『中獎率』，所以在今年我們大幅減少了發行中獎的序號，把中獎率提高了大概是去年的1.6倍。」

放眼今年超商量販市場，豪車仍是福袋大獎共識，全家頭獎預計抽出3輛BMW純電休旅，也有機會把ETF收入囊中，7-11頭獎也是3台特斯拉MODEL Y，經典賽東京賽事門票也是不少人心中的大獎，那民眾最想要的又是什麼呢，民眾說：「不是都是說最大獎是汽車，買個氣氛跟大家一起湊熱鬧，車子啊，一些高價值的，價格高一點的就會比較有興趣。」

只要昂貴的，業者聽到你的心聲了！近期市場的金價沒有最高只有更高，5兩的馬匹造型金條88萬起跳，不只拚好彩頭更要起到保值作用，賣場公關經理張君鴻說：「(黃金)在未來之後，有可能它是會持續再成長的跡象，相對的我們希望說消費者，在本身抽到大獎的情況之下，這個大獎還可以幫助你增加更多的(財產)。」

家樂福的黃金吸睛，愛買蘋果手機展現誠意，萊爾富的台積電股票更是激勵人心，農曆新年買福袋討好兆頭，業者也絞盡腦汁出招，為節日增添滿滿話題。

原始連結







更多華視新聞報導

萊爾富公布開出頭獎幸運門市 幸運兒花200元中台積電股票

「百萬級」福袋大獎！ 跑旅.電動車.台積電股票搶市

萊爾富福袋頭獎抽「台積電股票」 首位幸運兒獎號出爐

