豪邁海鮮珠寶盒！壽司郎春節限定「感蟹盒」登場，烏魚子赤蝦、喜知次奢華上桌

迎接農曆新年，壽司郎於2月4日至2月22日推出期間限定「豐盛鮨聚」活動。本次亮點聚焦於專為春節打造的外帶奢華餐盒與多款高單價珍稀食材，將烏魚子、紅雪蟹與日本特產紅魽全數入饌，搶攻年節聚餐商機。

亮點一：年節外帶限定「壽司郎迎春滿懷感蟹盒」

今年春節最受關注的外帶單品首推「感蟹盒」。這款被譽為海鮮珠寶盒的餐點，在醋飯上鋪滿松葉蟹肉、紅雪蟹肉與水煮松葉蟹腿肉，並撒上鮭魚卵、蛋絲與海苔絲，透過多層次的鮮美堆疊，提供家庭聚餐一個視覺與味覺兼具的奢華選擇。

（圖／壽司郎）

亮點二：海中紅寶石「喜知次」與台灣「烏魚子」上陣

針對年節期間消費者對頂級食材的偏好，壽司郎同步推出多款高規格壽司：

炙燒喜知次： 嚴選被譽為「海中紅寶石」的帶皮喜知次，透過店內火烤逼出豐富油脂焦香。

烏魚子赤蝦： 以人氣赤蝦為基底，結合台灣產烏魚子，呈現鹹香與鮮甜交織的層次感。

豪滿足奢華海鮮拼盤： 集結極上鮪魚、生鮭魚佐鮭魚丁、紅雪蟹肉搭配蟹膏等多種頂級組合，適合追求澎湃感的讀者。

日本產大貝柱與紅魽： 精選高品質生食級干貝，以及日本「海の匠」品牌的鹿兒島紅魽，主打油脂化口性。

（圖／壽司郎）

亮點三：抹茶控注意！日本老字號「森半」抹茶回歸

深受粉絲好評的聯名甜點再度現身。本次「森半抹茶冰淇淋蛋糕」採用京都百年老字號茶舖的一番茶製作，透過兩款抹茶混搭出濃郁茶香與微苦餘韻。蛋糕基底結合了蛋白霜餅乾與抹茶慕斯，為重口味的海鮮盛宴畫下清爽句點。

（圖／壽司郎）

