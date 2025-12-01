豪門不倫玩出火！富商公公泳池欲溺斃前媳婦 她戀愛腦求法官放過恐怖情人
震驚英美的公媳戀鬧出驚悚案件！英國富商馬克（Mark Gibbon）被爆出在佛羅里達州的豪華度假村，酒後與他的現任伴侶，同時也是他兒子的前未婚妻、2個孫子的媽潔絲敏（Jasmine Wyld）在泳池大吵，甚至被控企圖將她溺斃！
綜合外媒報導，這段不倫戀早在2021年馬克的兒子亞歷克斯（Alex）因撞見兩人同床而引爆「父子鬩牆」後就浮上檯面。這次爭吵的導火線，竟是為了遺囑分配問題，讓這場「家庭倫理大悲劇」走向驚悚的謀殺未遂！
狠父遭控「二級謀殺」 9歲孫女跳水救母
62歲的馬克在盛怒下，多次將33歲的潔絲敏頭部壓入水中，讓她無法呼吸。最令人心疼的是，潔絲敏9歲的女兒（也是馬克的孫女）為了救媽媽，嚇得趕緊跳入泳池阻止爺爺，場面極度駭人！
馬克即被佛州警方逮捕，最初面臨重達二級謀殺未遂和以勒頸方式傷害（二級重罪）的嚴厲指控，最重恐面臨15年牢獄之災！
受害者開口求情！ 「真愛」勝過重罪？
但案情急轉直下，這位唯一的關鍵證人、受害者潔絲敏，卻在法院上為她的「凶手」情人公開求情！
她哭訴：「他是一個好人，我完全信任他！他是我的最好的朋友！」潔絲敏堅稱馬克「已受到足夠的懲罰」，並向檢察官懇求，希望他能被釋放，以便這對愛得轟轟烈烈的伴侶能一同返回英國。
認罪協商「重罪變輕罪」 罰款了事閃電回國
在受害者的強力求情下，檢察官同意了認罪協商。馬克最終承認2項傷害罪（輕罪），謀殺未遂和勒頸重罪全被撤銷。
判決結果是「以已服刑期」結案，並支付約1,300美元的罰款，護照隨即發還！這位差點在美國監獄度過餘生的富商，就這樣靠著「真愛」的強力加持，閃電獲釋，立刻飛回英國！
返國後續：不倫戀引爆社福機構介入！
儘管逃過美國的重罪，這段「公媳戀」引起的風波並未平息。潔絲敏向法院證實，由於案件成為國際新聞，英國的社會服務機構已介入，將對她的家庭進行評估和探訪。這場八點檔般的家族醜聞，後續的發展勢必還會繼續引爆話題！
★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。
★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。
