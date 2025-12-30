豪門妹主動釣主播！約「高官爸」見親家談婚事，結局GG了：《許我耀眼》真實版...示意圖／取自unsplash

2022年至2024年間，一場跨越千里的騙婚事件震驚社群與媒體。主播鄭浩東在網路認識自稱尹小迪的女子，對方編造豪門背景，甚至安排「假父親」現身見家長，誘使鄭浩東深信不疑。隨著警方介入，真相逐漸揭開，這場看似浪漫的愛情，竟是一場精心設計的詐騙，猶如趙露思與陳偉霆主演的知名陸劇《許我耀眼》真實版！

謊稱家境優渥 父親是政府高層

根據陸媒《新京報》報導，2022年5月，主播鄭浩東收到一條私信，對方主動問他「能否認識」，這位自稱尹小迪的女子，出生於1994年，雖然身處山東青島，與鄭浩東所在的湖北武漢相隔千里，兩人仍每日通話，2個月後便決定交往，尹小迪向鄭浩東透露，自己家境優渥，父親是政府高階官員，母親則是模特兒。

安排「假高官爸」見男方家長論及婚嫁

2023年5月27日，鄭浩東與母親在武漢某商場休息區見到了尹小迪及其父親。當天，尹父身穿俐落的休閒服，頭髮油亮梳得整齊，看不出一絲白髮。他主動提起在武漢的人脈，聲稱這次來武漢不只為了見親家，還要拜訪一位從政多年的老戰友，並保證「以後不管兩個孩子在武漢還是青島生活，都能安排工作」。

假尹父真實身分為「職業演員」 經紀人介紹捲入騙局

然而，這位「尹父」真名是王天佑，是一名職業演員，曾在電影中客串角色。他表示，當初是透過經紀人簽約領片酬，參與尹小迪的騙局。他曾兩次扮演「尹父」：第一次是雙方見面，片酬500元；第二次則是在2024年尹小迪的婚禮上，片酬1500元。他強調，當時只是合作關係，以為自己在拍戲，對其他事情一概不知，目前已退出演員行業，不再扮演他人父母。

尹女涉嫌重婚、詐欺罪 警方依法進行刑事拘留

隨著事件進展，2024年8月30日，湖北省隨州市曾都區警察局對涉嫌重婚的尹小迪進行刑事拘留。警方調查發現，尹小迪還涉嫌詐欺罪。此時，鄭浩東才驚覺自己的「妻子」尹小迪的身份都是假的。

「假豪門妹」真實身分曝光：自幼喪父、母親離家 有過2段婚姻

經警方查證，尹小迪的真實姓名為尹立肖，1989年出生於煙臺。她幼年喪父，母親離家，由哥哥扶養長大，後來因家庭因素輟學。尹立肖曾經歷2段婚姻，2段婚姻均育有1名孩子。第2段婚姻仍然存續，但夫妻感情早已破裂，她原本計畫「等孩子長大再離婚」。警方調查指出，近年來尹立肖在婚姻尚未解除的情況下，與多名男子交往，並慣用編造富家背景、假裝懷孕等手法進行詐騙。

廣告 廣告



回到原文

更多鏡報報導

曹西平猝逝／乾兒子返家「發現過程」曝！疑因昔日恩怨 家人不願處理後事

停車費100變0元！她靠「這招」全免 萬人狂讚：台灣人特有的溫暖

元旦冷氣團南下！這時間「低溫恐探7度」直逼寒流等級 反聖嬰發威冷冬機率高