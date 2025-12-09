豪門婚變互撕！宏泰林鴻南控妻毀損「開庭前和解」 問她「反告竊珠寶」回應曝

宏泰集團掌門人林鴻南的妻子王婉玲，日前被林指控摔爛公司汽車充電樁，王婉玲今從紐約飛回台開庭。廖瑞祥攝



宏泰集團掌門人林鴻南與妻子王婉玲婚變互告，他日前指控女方拿花盆砸破公司玻璃、腳踹他的座車還摔爛充電樁，一審依家暴毀損罪判處王婉玲2月徒刑、拘役50日，可易科罰金。檢察官認為判太輕上訴，王婉玲今（12/9）日特地從紐約飛回台灣，趕在本案言詞辯論終結前火速談好和解，還答應和解金下午就入帳。記者問她指控林鴻南竊取珠寶，是否也會和解？王婉玲笑笑回應「不知道。」

林鴻南和王婉玲結婚超過25年，育有3名子女，近年卻傳出夫妻失和，互相到法院控告家暴、竊盜等案件。判決指出，2023年跨年夜，王婉玲因為與林鴻南起口角，一時氣憤難耐，在宏泰集團旗下泰盛投資公司門口，拿取建物外牆的花盆，前後對著大門框和玻璃連砸兩次。

2024年3月30日晚間7點多，兩人又因感情糾紛吵架，王婉玲在停車場用腳踢林鴻南的座車留下許多刮痕，還摔爛汽車充電樁。她不滿兒子出手阻止，打電話給胞兄王憲欽哭訴，王憲欽趕到現場確認車損並安撫王婉玲。晚間9點多，王憲欽在王婉玲住處遇到林鴻南，得知他要報警，要求對方一同確認車損，還在下樓過程徒手抓住林鴻南頸部，推令他下樓，導致他受有擦傷、背部拉傷。

宏泰集團掌門人林鴻南與妻子王婉玲傳婚變，雙方互告家暴、竊盜，現由北院審理中。資料照。讀者提供

林鴻南提告後，檢察官分別依家暴毀損罪、家暴傷害罪起訴王婉玲、王憲欽，一審依簡易程序，以2個毀損罪分別判處王婉玲2月徒刑、拘役50日，均可易科罰金；王憲欽則被判處拘役30日，可易科罰金。但檢察官認為刑度過輕提起上訴，更指控王憲欽犯後始終沒有道歉，原審刑度無法反映其犯後態度。

台北地院今（12/9）日開庭辯論終結，王婉玲特地從紐約飛回台灣，還在開庭前夕火速透過林鴻南的律師談妥和解，還承諾下午就會把和解金匯入指定帳戶。王婉玲的辯護律師表示，林鴻南在和解書中承諾，若收到和解金願意原諒王婉玲所涉及的刑事責任，請法官參酌並從輕量刑。

王憲欽則表示，當時是林鴻南要離開，他為了確認清楚車損情形，情急之下才出手抓了林鴻南，他願意道歉，但林鴻南不願意原諒他，他只能尊重。但林鴻南委任律師不買單，強調本案不存在緊急情況，要王憲欽不要合理化自己的行為，請法官參酌他迄今未獲林鴻南諒解，改判有期徒刑以上之刑。王憲欽的辯護律師趕緊求情，說林鴻南雖然都沒出庭，但王憲欽之前出庭曾道過歉。

王婉玲選在今天開庭前，火速透過林鴻南律師談妥和解，還承諾下午和解金就會入帳。廖瑞祥攝

法官逐一提示證據詢問檢辯意見，王婉玲、王憲欽和律師都表示沒意見，但法官提到，林鴻南曾說王婉玲某日酒駕，律師趕緊跳起替王婉玲否認。庭後，記者詢問王婉玲，有關她指控林鴻南竊盜珠寶一事，是否也會談和解，王婉玲笑了笑回「不知道。」

林鴻南與王婉玲也正在打離婚官司，兩人分居在台北市松山區同社區的不同房屋，王婉玲日前提告指控，林鴻南去年1月間到她的住處，趁她不及防備偷走保險箱內7件裸鑽等珠寶，總價值約3000萬元，涉嫌竊盜。但林鴻南否認，強調保險箱、珠寶都是他所有。上次開庭時王婉玲表示，林鴻南若願歸還珠寶她就撤告，但林鴻南並未當場答應。

