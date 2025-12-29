豪門婚變撕破臉！宏泰林鴻南控妻「摔爛公司充電樁」 最終結果出爐

宏泰集團掌門人林鴻南與妻子王婉玲（持手機者）婚變，控告對方砸玻璃、摔爛公司充電樁。資料照。廖瑞祥攝



宏泰集團掌門人林鴻南與妻子王婉玲婚變互告，他日前指控女方拿花盆砸破公司玻璃、腳踹他的座車還摔爛充電樁，一審依家暴毀損罪判處王婉玲2月徒刑、拘役50日，可易科罰金。檢察官認為判太輕上訴，王婉玲上次開庭特地從紐約飛回台灣，趕在本案言詞辯論終結前火速談好和解。台北地院今（12/29）日撤銷原判，改各處拘役25日、30日，應執行拘役40日，均可易科罰金，緩刑2年。全案確定。

林鴻南和王婉玲結婚超過25年，育有3名子女，近年卻傳出夫妻失和，互相到法院控告家暴、竊盜等案件。判決指出，2023年跨年夜，王婉玲因為與林鴻南起口角，一時氣憤難耐，在宏泰集團旗下泰盛投資公司門口，拿取建物外牆的花盆，前後對著大門框和玻璃連砸兩次。

2024年3月30日晚間7點多，兩人又因感情糾紛吵架，王婉玲在停車場用腳踢林鴻南的座車留下許多刮痕，還摔爛汽車充電樁。她不滿兒子出手阻止，打電話給胞兄王憲欽哭訴，王憲欽趕到現場確認車損並安撫王婉玲。晚間9點多，王憲欽在王婉玲住處遇到林鴻南，得知他要報警，要求對方一同確認車損，還在下樓過程徒手抓住林鴻南頸部，推令他下樓，導致他受有擦傷、背部拉傷。

宏泰集團掌門人林鴻南與妻子王婉玲傳婚變，雙方互告家暴、竊盜，現仍由北院審理中。資料照。讀者提供

林鴻南提告後，檢察官分別依家暴毀損罪、家暴傷害罪起訴王婉玲、王憲欽，一審依簡易程序，以2個毀損罪分別判處王婉玲2月徒刑、拘役50日，均可易科罰金；王憲欽則被判處拘役30日，可易科罰金。但檢察官認為刑度過輕提起上訴，更指控王憲欽犯後始終沒有道歉，原審刑度無法反映其犯後態度。

台北地院12/9開庭辯論終結，王婉玲特地從紐約飛回台灣，在開庭前夕火速透過林鴻南的律師談妥和解，還承諾下午就會把和解金匯入指定帳戶。王婉玲的辯護律師表示，林鴻南在和解書中承諾，若收到和解金願意原諒王婉玲所涉及的刑事責任，請法官參酌並從輕量刑。

王婉玲上次開庭時，記者問她「竊盜案是否也會和解？」她笑回不知道。資料照。廖瑞祥攝

北院今（12/29）日撤銷原判決，各改判王婉玲拘役25日、30日，應執行拘役40日，可易科罰金，緩刑2年；另就王憲欽部分維持原判。全案確定。

林鴻南與王婉玲也正在打離婚官司，兩人分居在台北市松山區同社區的不同房屋，王婉玲日前提告指控，林鴻南去年1月間到她的住處，趁她不及防備偷走保險箱內7件裸鑽等珠寶，總價值約3000萬元，涉嫌竊盜。但林鴻南否認，強調保險箱、珠寶都是他所有。上次開庭時王婉玲表示，林鴻南若願歸還珠寶她就撤告，但林鴻南並未當場答應。

