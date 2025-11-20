豪門婚驚傳玩完獲2億贍養費 孫正華發聲回應「女性工作＝離婚」怒喊4字

孫正華（右）發聲回應與苗華斌離婚傳聞。翻攝孫正華臉書、麗寶賽車場提供

50歲的昔日名模孫正華與「神通集團」少東老公苗華斌驚傳已於2年前離婚，而孫正華至少拿了2億元贍養費。20日晚間，孫正華在「正華的風格玩家」上發表聲明，指出：「這裡是自由台灣，『女性工作=離婚』思維穿越至封建帝國，荒謬至極！」

孫正華的聲明中，提及自己從輔仁大學畢業之後的工作經歷，似乎不滿被指近幾年埋首工作，等於離婚，「伴隨台灣科技實力與14億華語人口優勢，台灣文化內容產業將飛速成長。我生在台北東區喜歡夜市小吃，不代表經濟拮据」。

孫正華發聲談工作與離婚。翻攝正華的風格玩家臉書

少東老公外遇生女！往事再被挖

根據《鏡週刊》報導指出，近來投資圈盛傳孫正華與苗華斌疑似在2年前就離婚，並埋首工作，積極與政府相關單位合作。而苗華斌過往外遇中國籍小三劉韋欣還有私生女的往事再被挖出，且孫正華與苗華斌已許久未在公開場合同台，才爆出離婚傳言。



