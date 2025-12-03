豪門媳婦「蜜雪」罕見公開露面！47歲曝現況鬆口有喜

言佳泫（右）開唱請到蜜雪當嘉賓。嘉樂娛樂工作室提供

歌手言佳泫（言言）上個月30日在台北樂悠悠之口舉辦專場演唱會，正式宣告以全新姿態回歸舞台，並邀請蜜雪同台合唱〈獨立〉與〈隱形的雪〉。言佳泫談到選曲時，脫口說自己「小時候」最愛〈隱形的雪〉，隨後驚覺捂嘴喊：「不可以說小時候！」逗笑全場，而蜜雪也預告喜訊，接下來將推出全新作品。

凍齡女神「蜜雪薇琪」的蜜雪（Michelle Hsu），和身家3800億的企業家老公結婚17年，暌違許久，她日前推出最新創作〈真心的擁抱〉，且她上月底罕見現身，力挺好友言佳泫開唱，讓粉絲驚喜連連，為當天演出掀起高潮。

言佳泫日前在台北樂悠悠之口舉辦專場演場會。嘉樂娛樂工作室提供

言佳泫開場以招牌創作〈毒蘋果派〉揭序，唱到激動處竟一度忘詞，她幽默自嘲：「太興奮了突然忘詞，請大家當作沒看到！」粉絲被她自然反應逗得笑聲不斷。事實上，言佳泫此次開唱是一場「久違的演出」，她這幾年持續累積作品並挖掘創作靈感，剛發行的〈LEO〉與即將推出的〈在你唇下熟成那晚〉，分別延續言佳泫星座系列與19禁氛圍的創作，希望給歌迷耳目一新的聽感。

演唱會尾聲，言佳暖心獻上〈這感覺就對了〉，並邀請大家一同合唱副歌，希望大家遇到對的事，都能夠以這樣的心情，充滿力量、毫不猶豫地向前直行，勇敢去做自己想做的事，為整晚演出畫下最溫柔、最有力量的句點。

言佳泫日前在台北樂悠悠之口舉辦專場演場會。嘉樂娛樂工作室提供



