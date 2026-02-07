豪門棄子復仇之路 葛倫鮑威爾、瑪格麗特庫利首次合作激火花

記者王丹荷／綜合報導

黑色喜劇懸疑犯罪電影《豪門殺人指南》由《捍衛戰士：獨行俠》葛倫鮑威爾、《懼裂》瑪格麗特庫利首度合作主演，葛倫鮑威爾挑戰暗黑角色，飾演為了奪回遺產、不惜一步步踏上復仇之路的豪門棄子，談到與瑪格麗特庫利首次合作，他毫不掩飾自己的欣賞之情：「我被瑪格麗特庫利圈粉很久了，我們有很多共同朋友，她很快就能把氣氛炒熱，而且非常有趣。」

《豪門殺人指南》（How to Make a Killing）釋出正式海報與預告，揭開這場結合金錢、慾望與連環謀殺的豪門血色謀殺序幕。葛倫鮑威爾形容瑪格麗特庫利在片中飾演的茱莉亞，是極具魅力的復古蛇蠍美人角色，「但又被她演得非常現代、很有真實感，她是1個真的會玩的演員。」這對銀幕新搭檔一出手便火花四射，也成為電影令人期待的亮點之一。

葛倫鮑威爾透露《豪門殺人指南》劇本的的概念大膽又迷人，自己在首次閱讀劇本時，便立即被角色深深吸引，「這部電影的黑色幽默、殘酷邏輯與角色內心的扭曲動機，我相信都會讓觀眾看得又過癮又不寒而慄。」也透露片中飾演的暗黑角色貝克，最令人著迷的是「觀眾的視角」。

他形容《豪門殺人指南》就像《美國殺人魔》（American Psycho）與《計程車司機》（Taxi Driver）一樣，觀眾被迫在心理層面與主角成為「行為同謀」，明明知道他在做壞事，卻還是忍不住為他加油，甚至希望他能全身而退，他笑說：「這正是我喜歡這些電影的原因，我們追隨的是不該追隨的人物，觀眾最後會為反派角色加油，或者至少為道德上有問題的人物加油，這樣的觀影體驗真的非常有趣！」

《豪門殺人指南》描述出生便被豪門家族無情拋棄的貝克瑞費洛（葛倫鮑威爾 飾），為奪回理應屬於自己的遺產，決心不擇手段，策劃連環謀殺計劃，除掉擋在他與280億遺產之間的7名家族財產承人，奪回他的身分與巨額遺產。然而，隨著一個個繼承人以愈來愈「匠心獨具的意外」相繼死亡，貝克不僅得同時瞞著女友進行殺人計畫，更得面對1位看穿他陰謀、又想分1杯羹的風騷舊情人茱莉亞（瑪格麗特庫利 飾），否則，一切都有可能功虧一簣。電影2月26日全臺上映。

葛倫鮑威爾在片中飾演踏上復仇之路的豪門棄子貝克。（CATCHPLAY提供）

瑪格麗特庫利飾演看穿貝克陰謀的舊情人。（CATCHPLAY提供）