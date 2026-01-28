豪門醜聞+1！才爆淫魔案哈佛前校長戀情 中國名媛當二奶「瞞元配辦滿月酒」

寶利德創辦人余海軍與金刻羽的驚天婚外情被報導曝光。（翻攝自黑料不打烊）

中國權威財經媒體《財新網》日前刊發一篇重磅調查報導，揭露華東豪華車經銷巨頭「寶利德」商業帝國的崛起與覆滅。然而，這篇名為《豪車、夜宴與謊言 寶利德陰陽帳本套牢浙商老錢新貴》的長文，之所以在兩岸三地金融圈引爆核彈級話題，並非僅因其涉及百億人民幣的財務黑洞，而是意外曝光了寶利德創辦人余海軍與知名「美女經濟學家」、中共前財政部長金立群之女金刻羽的驚天婚外情。目前該報導疑因內容過於敏感，已被火速下架，但相關細節早已在網路上瘋傳。

據已曝光的報導內容指出，這場猶如八點檔的豪門恩怨情仇，女主角竟是享譽國際的倫敦政經學院終身副教授金刻羽。這位名媛背景顯赫，父親是亞投行行長金立群，其本人過去更曾被外媒爆料與捲入艾普斯坦（Jeffrey Epstein）性醜聞案的哈佛大學前校長薩默斯（Larry Summers）有過一段情。

《財新網》披露，金刻羽約莫是在2022年與余海軍發展出婚外情，2人毫不避諱地出雙入對。最荒謬的一幕發生在2022年7月24日，余海軍以召開「股東分紅會議」為幌子，邀請一眾企業投資方代表前往杭州千島湖的別墅聚會。殊不知，這場名義上的商務局，實則是為了慶祝兩人「非婚生女兒」的滿月酒，金刻羽的父母甚至盛裝出席。而極其諷刺的是，當時余海軍與元配陳穎菲仍處於合法的婚姻關係中。

在這場香豔的桃色面紗下，掩蓋的是寶利德驚人的資本騙局。這家自2001年起家、曾稱霸華東的豪車帝國，憑藉拿下賓士、BMW、保時捷等一線品牌代理權，一度創造年營收破人民幣120億的榮景。余海軍慣用高端品鑑會與頂級夜宴，編織虛假繁榮，以高回報為誘餌，引誘浙商「老錢」與新貴入局。

受害者名單星光熠熠，堪稱浙江商界的「半壁江山」。其中包括網易創辦人丁磊重砸10億元人民幣、萬向集團魯冠球透過民生人壽投資6.5億元人民幣、阿里合夥人胡曉明投資1億元人民幣，甚至連同花順董事長易崢、浙江前省長呂祖善之子呂鍾霖也深陷其中，成為被收割的對象。

報導指出，在光鮮亮麗的背後，寶利德內部實則透過「陰陽帳本」與56家關聯公司資金混同，長期違規互保、拆借，以高槓桿「借新債還舊債」維持運轉。隨著兩次IPO夢碎、汽車行業下行與銀行抽貸，寶利德的資金鏈在2019年後逐漸斷裂。

令人咋舌的是，就在那場荒誕的「滿月宴」後，余海軍夫婦疑似聯手將數十億人民幣資金從擬上市公司挪走，最終導致公司徹底被掏空。截至2025年8月底，寶利德總負債高達68億元人民幣，資產僅剩36億元人民幣，嚴重資不抵債。杭州法院已於同年11月正式裁定寶利德系56家公司合併破產清算。

曾經不可一世的豪車帝國轟然倒塌，只留下一眾血本無歸的富豪股東，被迫看了一場「用自己錢幫老闆養小三」的荒謬大戲。儘管《財新網》的文章已被刪除，但這起結合了金融詐欺、權錢交易與名媛醜聞的事件，仍在持續發酵中。

