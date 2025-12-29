豪門開「1職缺」月薪8萬含住宿！內容曝光網虧：宮女

生活中心／饒婉馨報導

網友意外在徵才網站上，看到有公司在徵「總裁夫人貼身管家」，且月薪開出高達8萬，還提供住宿，獎金跟福利也相當不錯；不過，仔細看了工作細項後瞬間傻眼，除了要當「管家＋司機＋秘書」就算了，還要24小時隨時在線，讓網友不禁笑稱是宮女。





網友意外滑到該職缺，覺得相當新奇便截圖發文，卻意外掀起網友熱議。（圖／翻攝自 Threads）

網友在Threads發出職缺截圖，帶著滿滿疑惑和驚訝表示「？？？這到底什麼職缺」，引來大批網友朝聖。圖中可見工作內容跟薪水、福利獎金，職缺名稱為「總裁夫人貼身管家」，月薪落在6～8萬元之間，若表現良好還可提早結束試用期，三節獎金為1萬元，年終保底2個月，還補充寫下「如上班路途遙遠者可提供宿舍」。工作內容要照顧及陪伴夫人，在夫人有需求時能及時提供服務，須富有極大耐心且好溝通、品行端良，還要有汽車駕照配合夫人行程外出，時間也要彈性配合。

「豪門1職缺」月薪8萬＋住宿…狂吸2萬人讚！內容曝光網虧：類似翠果

網友對此幾乎都持懷疑立場，且認為這份工作的內容太多，月薪開8萬根本不夠。（圖／翻攝自 Threads）





貼文曝光後，吸引逾144.6萬瀏覽數、2.2萬人按讚，留言數量高達1122則。網友表示「才八萬就想請貼身24小時護理師，是要多便宜」、「曾做過6萬特助的經驗告訴你，應酬多的會很血尿（台語的屎尿意旨難搞）」、「我看完這個內容後，直覺跟我說，沒十萬/月，去折磨自己的嗎？」、「看護+媳婦+司機功能…6萬薪水…含宿舍，不高不低…只求脾氣要夠好的有緣人」、「我之前在某公司當秘書時，還要幫老闆娘偷看老闆的Line，一起幫她抓姦情」；還有網友不禁開玩笑說，這是類似古裝劇裡宮女的角色，引來1.7萬人大讚，還自行改編裡面的台詞。目前該公司已下架此職缺。

