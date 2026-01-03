豪門闊太全是假！香港性感女神破除閃嫁富商傳言 自揭未婚生3女真相
曾在80年代憑藉《烈火青春》與《唐朝豪放女》驚豔影壇的夏文汐，曾以大膽前衛的形象深植人心，當年傳出閃嫁富商黃冠博後，便隱居海外多年。沒想到60歲的她近期接受媒體人老友汪曼玲訪問時，竟語破天驚自爆這輩子從沒結過婚，大方坦承自己當年是未婚生子，震驚不少影迷。
為何與富商生女不結婚?
對於這段長達數十年的感情謎團，夏文汐表現得非常灑脫，展現了十足的「烈女」本色，她坦承和孩子的爸共度了很長一段歲月，但她認為兩個人在一起最重要的是開心，而非那紙結婚證明。對她來說，名分不過是身外之物，即便與前伴侶已各自安好，她也對過往的選擇感到無悔。這種拿得起放得下的豪爽性格，簡直跟她銀幕上的霸氣角色如出一轍。
與女兒關係如何?
雖然在情場上敢愛敢恨，提起女兒她卻滿是溫柔與愧疚。她透露與伴侶分開後大多是自己獨自拉扯孩子長大，總覺得自己這個當媽的不夠稱職，是個「不及格的媽媽」。但女兒們反而很欣賞她的真性情，30歲的大女兒甚至會反過來照顧她的情緒，取笑她這個媽媽活得像個青少年，這種宛如閨密般的母女關係，讓她倍感欣慰。
2010年復出至今，夏文汐的婚姻狀態一直是大家茶餘飯後的焦點，從過去被誤傳的豪門婚姻，到現在誠實面對自我的單身狀態，夏文汐的人生下半場活得更加透明，依然是那個不願被框架限制的女神。
更多鏡週刊報導
夏宇禾爆曖昧人夫「倒懷裡又濕吻」 曾遇大叔開價30萬求包養！桃花史全曝光
志玲姊姊來了！PLG應援首秀大跳啦啦舞 自揭小學純愛往事
梓梓同框她挨轟「滾去一邊」 三上悠亞洩心聲：非常難過
其他人也在看
大牙離婚阿廖師半年！跨年夜許願新戀情 被問再婚「6字回應了」
大牙（周宜霈）去年8月無預警拋出震撼彈，宣布已於前一個月與羽球教練「阿廖師」（廖勛威）結束5年婚姻，消息曝光後震驚一票網友。如今迎來新的一年，她也在跨年夜吐露心聲，許下對新戀情的期待，引發熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 13
當梧桐妹繼母10年！林若亞「定居中國」黑絲照流出
娛樂中心／李汶臻報導以模特兒身分出道的48歲名模林若亞（Novia），在與女星賈靜雯的前夫孫志浩相戀4年後，於2016年步入禮堂。婚後隨老公定居上海、低調當「孫太太」的她，鮮少公開露面，與繼女梧桐妹（Angel）的同框合影更是少之又少。梧桐妹2026年元旦第一天，IG限動分享自己與爸爸孫志浩和繼母林若亞的同框合照，讓林若亞的48歲私下真實狀態全出賣。民視 ・ 1 天前 ・ 35
司曉迪自爆「睡完所有頂流男神」 范丞丞、鹿晗半夜急發聲明
網紅司曉迪（iamroosie）於2日深夜開始，一連更新多則貼文，抖出曾與多名男藝人的感情經歷，並曬出對話紀錄或照片，其中包括林更新、范丞丞、鹿晗、蔡徐坤⋯等人。由於名單都是大咖級男神，瞬間引發熱議，范丞丞的工作室更是緊急在半夜三點發表聲明否認。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前 ・ 16
被曹西平暗戀30年！陳亞蘭驚訝揭互動：當時可能會考慮
66歲資深藝人曹西平去年底於家中離世，讓許多人相當不捨。回顧曹西平生平，他這些年來未婚無子，更幾乎沒傳緋聞，僅有曾在節目被爆料暗戀陳亞蘭30年。而今（3）日陳亞蘭出席歌仔戲實境節目《女俠俱樂部》開鏡記者會，被問及此事也做出回應。曹西平生前曾在節目上提到，見到陳亞蘭時有小鹿亂撞的感覺，過去還跟龍千玉說自由時報 ・ 18 小時前 ・ 16
張惠妹辦跨年被讚爆！嗨翻喊「後台有補飲料」 大合照網笑翻：烈酒女團
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，31日晚間在台東登場，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，讓大家笑聲他們是「烈酒女團」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 22
花6990看蔡依林演唱會！她嘆「卻是990的視野」洩難忘體驗：還被噴口水
蔡依林（Jolin）一連3場「PLEASURE」世界巡迴演唱會，1日晚間在台北大巨蛋圓滿落幕，而她砸9億將大型動物道具搬進舞台，也成為大眾討論的話題。昨（2日）主持人「芳小如」則在社群中分享觀看演唱會的感受，不過她透露自己花$6990，「看到的卻是$990的視野」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 17
去年突請辭18年政論節目！劉寶傑遭爆回歸主持 「驚人新動向」曝光
資深媒體人劉寶傑今年初拋出震撼彈告別主持近18年的政論節目，不少曾與他合作的來賓都發文表達不捨。如今事隔一年，傳出他即將回鍋該電視台開財經節目，時間預計年後３月，據悉是電視台為了選舉鋪路。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 91
阿妹跨年演唱遭出征 名醫怒轟：有需要被青鳥羞辱嗎？
醫師蘇一峰今（2）日在社群平台臉書發文指出，天后張惠妹過去曾因在陳水扁執政時期領唱國歌遭對岸封殺，損失鉅額代言。如今她回台東舉辦跨年演唱會，卻遭「青鳥」陣營批評，甚至將其演唱會預算與其他爭議事件類比，引發網路熱議。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 154
李玉璽母傳急抱孫「擔心許允樂38歲生不出來」對話截圖直接打臉
許允樂與李玉璽去年12月中宣布結婚，由於兩人從認愛到結婚短短不到一年時間，不少人猜想是否女方已有身孕，不過消息遭男方間接否認。近期更是傳出婚事曾被李玉璽的家人反對？對此，許允樂也親自回應傳聞，還曬出與李媽媽的對話紀錄，打臉謠言。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 14
歐陽娜娜中國跨年出包！「NG畫面流出」中國網友不忍開嗆：聽不下去
大提琴才女歐陽娜娜在2025年的最後一夜，以「歌手」身分驚艷全場，當晚她在江蘇衛視跨年晚會上，搭檔大陸人氣歌手黃子弘凡，兩人在浪漫的玫瑰花車中甜蜜合唱《我的愛沒前奏》。不過網友驚見直播時「歌詞跟不上」，無情留言「聽不下去了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 29
趙露思2026不藏了！拋出重磅喜訊 親吐健康近況：希望藥量減半
中國女星趙露思雖然在去年（2025）面臨生病、與經紀公司產生合約糾紛，但後續她憑藉電視劇《許我耀眼》翻身，不只簽下新東家，人氣更是水漲船高。然而，趙露思在迎接全新一年的到來，她也透露了身體狀況，雖然尚未停藥，不過她表示在今年有望回歸演戲。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 9
五月天遭酸「為什麼一年到頭開演唱會」 主唱阿信霸氣反擊全場嗨翻
五月天今年在台中陪伴歌迷一起奔赴2026年，在2026年的第一刻陪伴歌迷一起看90秒的煙火。網路上有人質疑，為什麼五月天要一直開演唱會？阿信在演唱會上回應質疑「有人說為什麼五月天一年到頭開演唱會，寫歌一輩子、練樂器一輩子，不開演唱會在家打電動喔！」讓全場觀眾嗨翻。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 125
台東跨年封神！網挖出20年前S.H.E跨年「搭直升機趕場」她嚇到尖叫
台東跨年被譽為是全國最強，也讓網友們開始回味以往跨年的卡司，然而，有網友挖出女團「S.H.E」20年前跨年趕場的趣事，提到當時她們是搭直升機，其中懼高的Hebe（田馥甄）更是顯得忐忑不安。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 9
台東跨年獲好評網求重播！縣長饒慶鈴回應
2025全台各地舉辦跨年晚會，一起迎接2026新的一年；其中台東場的卡司強大，總導演天后張惠妹攜手A-Lin嗨翻現場，許多網友事後才知台東跨年如此精采，希望能重新上架影片，但縣長饒慶鈴和主辦單位皆表示，受限於版權，僅有直播當下可看。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
張惠妹台東跨年晚會封神！公司資本額20萬「卻拿3千萬案子」驚人背景曝
2026台東跨年晚會被網友封為全台最強，幕後最大推手正是天后張惠妹。演出不僅集結A-Lin、玖壹壹等超過10組重量級卡司，更由張惠妹親自擔任總導演，從節目節奏到舞台氛圍全面掌控，讓整場演出零冷場，成功掀起討論熱潮，直播在線人數甚至突破20幾萬人次觀看，承辦整場演出的公司背景也曝光了。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 60
快訊／管罄宣布懷孕！與倪安東結婚3年做人成功 寶寶小名曝光
管罄昨深夜在IG上發文寫道：「2026年度計劃大公開！We are Pregnant ！管蹦蹦 is brewing.」並附上與倪安東手拿驗孕棒的照片，上面顯示兩條線，證實已懷孕；還有倪安東愛撫妻子肚子的畫面，溫馨又幸福。倪安東2010年與圈外人Vivi結婚，2018年離婚育有一女。2017年與管罄因音...CTWANT ・ 23 小時前 ・ 11
MLB》曾埋怨「浪費時間」！道奇主帥揭柯蕭、大谷破冰內幕
洛杉磯道奇隊兩大球星大谷翔平與柯蕭（Clayton Kershaw）之間的深厚情誼，近期成為熱議焦點。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）在東京電視台元旦播出的特別節目中，感性揭露這段從「誤解」走向「英雄惜英雄」的動人歷程，也為剛於2025賽季後引退的柯蕭，與接下道奇大旗的大谷翔平，留下完美的世代交替。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
曹西平猝逝遭疑「才一天冒屍斑不尋常」 殯葬業、醫師發聲打臉
曹西平於12月28日清晨5時多發布貼文，提到自己經歷過921大地震後，面對地震已不再驚慌逃跑，而是選擇靜坐原地，「交給老天爺安排」。他直言，隨著年紀增長，「已經沒有什麼好想的」，感嘆人生無常，「天災人禍誰又可以躲得過呢？連過個小小馬路都有事情發生」，語氣中流露出...CTWANT ・ 1 天前 ・ 17
扛《尋秦記》票房⋯古天樂驚傳病倒住院 睽違12年驚喜宣布來台
由古天樂、林峯、宣萱領銜主演的電影《尋秦記》，自上映以來橫掃港澳及中國大陸市場，票房連連創下影史新高。然而，在票房凱旋的背後，身兼總監製與男主角的古天樂卻驚傳因體力透支緊急住院。昨（2）日粉絲圈與影院現場紛紛傳出古天樂缺席活動的消息，引發全網對於這位「影壇勞模」身體狀況的高度關注。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 10 小時前 ・ 5
Jennie新年短髮鮑伯頭登封面！粉絲驚：這是于美人？
BLACKPINK成員Jennie近日以全新造型驚豔粉絲與時尚圈。《V Magazine》於1日曬出她最新封面，只見她一改招牌長髮，換上俐落短鮑伯頭，配上浮誇妝容與復古服裝，再度展現百變魅力。然而，有網友歪樓表示，有幾張照片讓人聯想到于美人與音樂製作人陳珊妮，「我以為是陳珊妮老師」、「一秒看成于美人」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 1