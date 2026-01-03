豪門闊太全是假！香港性感女神破除閃嫁富商傳言 自揭未婚生3女真相

夏文汐當紅時傳出閃嫁富商，近日受訪卻自爆從未結過婚。（翻攝微博）

曾在80年代憑藉《烈火青春》與《唐朝豪放女》驚豔影壇的夏文汐，曾以大膽前衛的形象深植人心，當年傳出閃嫁富商黃冠博後，便隱居海外多年。沒想到60歲的她近期接受媒體人老友汪曼玲訪問時，竟語破天驚自爆這輩子從沒結過婚，大方坦承自己當年是未婚生子，震驚不少影迷。

為何與富商生女不結婚?

對於這段長達數十年的感情謎團，夏文汐表現得非常灑脫，展現了十足的「烈女」本色，她坦承和孩子的爸共度了很長一段歲月，但她認為兩個人在一起最重要的是開心，而非那紙結婚證明。對她來說，名分不過是身外之物，即便與前伴侶已各自安好，她也對過往的選擇感到無悔。這種拿得起放得下的豪爽性格，簡直跟她銀幕上的霸氣角色如出一轍。

與女兒關係如何?

雖然在情場上敢愛敢恨，提起女兒她卻滿是溫柔與愧疚。她透露與伴侶分開後大多是自己獨自拉扯孩子長大，總覺得自己這個當媽的不夠稱職，是個「不及格的媽媽」。但女兒們反而很欣賞她的真性情，30歲的大女兒甚至會反過來照顧她的情緒，取笑她這個媽媽活得像個青少年，這種宛如閨密般的母女關係，讓她倍感欣慰。

廣告 廣告

2010年復出至今，夏文汐的婚姻狀態一直是大家茶餘飯後的焦點，從過去被誤傳的豪門婚姻，到現在誠實面對自我的單身狀態，夏文汐的人生下半場活得更加透明，依然是那個不願被框架限制的女神。

更多鏡週刊報導

夏宇禾爆曖昧人夫「倒懷裡又濕吻」 曾遇大叔開價30萬求包養！桃花史全曝光

志玲姊姊來了！PLG應援首秀大跳啦啦舞 自揭小學純愛往事

梓梓同框她挨轟「滾去一邊」 三上悠亞洩心聲：非常難過