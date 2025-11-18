豪門離婚億來億去是標配 細數女星贍養費她分得16億

張清芳離婚獲16億元，她當時說無法克服雙方的差異性而決定離婚。

如今傳出孫正華2年前離婚現今至少拿了2億，但畢竟她嫁的是「神通苗家」資產數千億，金額也是跟過往嫁進豪門的女星有得比，雖然幾乎沒獲證實，不過不難想像都是這樣億來億去的。

張清芳2011年與科技業巨擘宋學仁結婚，育有兩子，婚後淡出演藝圈。2020年離婚，最終張清芳獲得約新台幣16億元的贍養費與資產分配。

林青霞否認拿80億離婚傳聞，強調婚姻仍幸福。

林青霞1994年嫁給香港富商邢李㷧，育有兩女。多年來外界盛傳她拿到約新台幣80億元贍養費，她本人否認離婚，並說：「家庭幸福美滿。」

謝玲玲婚變後分得16億，依舊與前婆婆關係良好。

謝玲玲1980年嫁給香港富商林建岳，生下2子3女，卻因女星介入離婚，最終她拿到約新台幣16億元贍養費。離婚後仍與前婆婆關係親密。

