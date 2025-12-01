豪門離婚風波！ 「夜店大亨」夏天倫與前妻互控竊盜.加重誹謗

台北市 / 綜合報導

被砍傷的「夜店大亨」夏天倫，近日風波不斷，他的前妻黃廉盈有「名媛界大S」的稱號，2021年他們已經離婚，但去年又互告竊盜、妨害名譽鬧上法院，官司還在進行，雙方也頻頻在社群上互相指控，引起網友關注。

名媛黄廉盈(8.31)說：「網路上這些言論，都會跟著我們一輩子。」直播中面對粉絲關心近況，忍不住多次崩潰落淚，她是有「名媛界大S」之稱的黃廉盈，2021年前和前夫「夜店大亨」夏天倫結束12年的婚姻後，兩人卻紛爭不斷，官司攻防也接連上演，夜店大亨夏天倫(11.28)說：「離婚3個月後，(黃廉盈)她來到我們家，然後偷了紅包的錢，鬼扯這個什麼，你答應我要付我的租金。」

名媛黄廉盈(8.31)說：「沒有，我沒有任何一個被判決，我目前收到所有法院的單，就是家暴保護令，我的家暴保護令，跟對方被起訴兩個罪名的起訴書。」

原來去年8月，夏天倫在脆上發起30天爆料馬拉松，指控黃廉盈偷走家中保險箱200多萬紅包錢，被黃廉盈提告妨害名譽，檢方去年12月依加重誹謗罪起訴夏天倫，至於夏天倫指控被黃廉盈竊盜的百萬紅包，因為已經超過告訴乃論6個月期限，且沒有監視器等其他證據佐證，士檢最終做出不起訴處分，但兩人戰火卻愈演愈烈，執法人員說：「然後台幣有43萬1千(元)。」

和執法人員一同上門，夏天倫以黃廉盈有脫產疑慮為由，向法院聲請假扣押獲准，到前妻家中扣走現金名車名牌包，黃廉盈再發限動怒轟，夏天倫根本是為了1400萬扶養費，但夏天倫也反駁，從頭到尾都只是想討回被拿走的紅包錢，夏天倫委任律師余韋德(11.28)說：「對方寫來了答辯狀之後，她也承認說，黃小姐確實有拿60萬元，但她的答辯狀內容是寫說，60萬(元)是用作付她的租金費用，(當時)雙方已經離婚了，那為什麼我們這邊需要幫她付租金費用呢。」豪門婚姻結束4年，雙方法律攻防仍在繼續。

