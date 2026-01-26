豪門飯碗難端！金馬影后為嫁印尼富商息影 婚後才知「我是小妾」

恬妞的第一段婚姻遠嫁印尼富商，後來才知自己是「小三」。翻攝FB＠恬妞粉絲團

歌手卜星慧的製作人男友上個月因心肌梗塞猝逝，未料身為大地主的男友家人，竟在24小時內下達逐客令並收回工作室，讓她瞬間流離失所。事實上，演藝圈中不少女星也曾滿心期待嫁入豪門，最終下場卻一個比一個悽慘，甚至有人在另一半離世後，慘遭婆家無情驅逐。

金馬影后恬妞的第一段婚姻便是一場噩夢。當年她為了印尼富商葉聰豪，在事業如日中天時毅然息影遠嫁，原以為是幸福的開始，到了印尼才驚覺對方早有妻兒，自己竟莫名淪為「小妾」。身處異鄉的恬妞不僅毫無話語權，更必須在葉家忍氣吞聲，最終忍無可無下，才帶著女兒驚險逃回台灣。

蕭瑤忍受家暴驚險逃命 伍詠薇喪夫遭逐打10年官司

同樣遠嫁印尼富商的蕭瑤，22歲便步入禮堂並生下兒子與女兒王宇婕。然而婚後老公不僅心態扭曲，更經常對她與孩子施以暴力，期間她多次嘗試逃跑卻慘遭抓回。直到印尼發生排華暴動，她才趁亂先行將兒女送出國，隨後自己也逃回台灣，結束這段充滿恐懼的豪門婚姻。

蕭瑤遠嫁印尼卻被家暴，只能趁排華動亂時趕緊逃回台灣。劉耀勻攝

香港女星伍詠薇的經歷也令人不勝唏噓。她曾嫁給大她31歲的富商翁江培，不料新婚沒多久，老公便因心臟病猝逝。面對突如其來的噩耗，伍詠薇不僅沒有得到安慰，反而被婆婆指責並趕出家門，婆家更強硬表態不分任何遺產。

為了爭取權益，她不惜將婆婆告上法庭，歷經長達10年的法律拉鋸戰，最終才分得900萬港幣（約3600萬台幣）的遺產，為這段短暫的豪門緣分畫下沉重句點。



