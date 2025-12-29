「豪門1工作」月薪8萬、包住！工作內容曝光 過來人搖頭：很難搞

生活中心／朱祖儀報導

網友發現，有公司在徵「總裁夫人貼身管家」。（示意圖／翻攝自pixabay）

現在越來越多特殊、創新的工作，但你看過這款嗎？近日有網友在人力銀行發現，有公司在徵「總裁夫人貼身管家」，月薪高達8萬元，還提供住宿，獎金福利很不錯。但眾人仔細一看工作內容瞬間傻眼，「司機+保姆+秘書，三位一體。」

一名網友在Threads分享截圖，並驚呼「這到底什麼職缺？」從畫面中看到，總裁夫人貼身管家月薪約6萬到8萬，試用期1至3個月，如表現良好即可提早結束試用期，三節獎金為1萬元，年終保底2個月，如果上班路途遙遠，還可以提供宿舍。

實際工作內容則要照顧與陪伴總裁夫人，在其有需求時及時提供服務，也要細心愛乾淨，有極大耐心且好溝通，還要品行端良。若總裁夫人有行程需外出，也需要開車駕駛，並要執行機動性之交辦事宜，彈性配合總裁夫人的時間。

網友全看傻表示，「宮女，類似翠果」、「才8萬就想請貼身24小時護理師，是要多便宜」、「這職缺的錢沒那麼好賺，敢開這麼高表示服務的對象鐵定也很難搞」、「這是護理師+司機+管家+保母一身的職務內容耶，這樣至少要20萬起跳耶」、「幫翻譯：隨叫隨到、有潔癖、罵不跑、會開車」、「看到『時間可彈性配合』就先不要了，都沒自己的生活了。」

還有其他網友分享類似經驗，「這類人物基本上偏難搞！我曾經當過董事長秘書，最後變他們全家人的秘書」、「我之前在某公司當秘書時，還要幫老闆娘偷看老闆的Line，一起幫她抓姦情」、「當過特助，只能說很…誰愛誰去吧。」

