「豪門1職缺」月薪8萬 年終2個月很不錯？ 過來人勸母湯：被當傭人





有網友發現一則「總裁夫人貼身管家」職缺，最高月薪8萬元、年終2個月，工作內容是「陪伴董娘、開車接送、執行交辦事項」等，但過來人卻提醒這是「傭人＋司機＋保母」。



有網友在社群媒體Threads發文，表示自己在人力銀行網站滑到一則「總裁夫人貼身管家」職缺，開出月薪6萬至8萬元、三節獎金1萬、年終保底2個月的薪資條件，另外還可提供住宿，試用期為3個月。至於工作內容與要求，包括「照顧與陪伴總裁夫人，在其需求發生時，能及時提供服務」、「細心愛乾淨，富有極大耐心且好溝通，品行端良」、「偶爾需開車，配合董娘行程出勤」、「動機性之交辦事宜執行」以及「時間可彈性配合」。與一般職缺迥異的條件，讓她十分好奇，問：「這到底什麼職缺？」

▼原PO表示自己在求職網站上看到一則「總裁夫人貼身管家」徵才訊息，引發她對此職務的好奇心。（示意圖／取自Pexels）

此貼文吸引許多網友留言討論，不少網友認為，該職缺看似薪水不錯，但仔細看就會發現，幾乎要全天候待命，工作內容還包山包海，月薪6萬至8萬元其實偏低：「幫翻譯：隨叫隨到、有潔癖、罵不跑、會開車」、「才8萬就想請貼身24小時護理師，是要多便宜」、「這是護理師+司機+管家+保母一身的職務內容耶，這樣至少要20萬起跳耶」，還有網友狂酸，這類工作通常更像「宮女」甚至「傭人」：「宮女，類似翠果」、「這怎麼看最後都會是老闆一家的台傭」。



▼了解內情的網友表示，這類工作並不好做，待命時間長之外，還要負責打理雇主的生活大小事，恐怕成為變相的「傭人」。（示意圖／取自Pexels）



也有從事過類似工作的網友現身說法：「就特助阿，我現在也是做這樣，講難聽一點就是傭人，什麼都要做，要開車、當隨扈、當助理、當管家，還好有請清潔員，不然我連清潔都要做」、「我之前在某公司當秘書時，還要幫老闆娘偷看老闆的LINE，一起幫她抓姦情」、「這類人物基本上偏難搞！我曾經當過董事長秘書，最後變他們全家人的秘書，當初會去是想說可以運用到日文，而老闆娘剛好是日本人，也是我此生遇過最xx的日本人，反正一家都是瘋子！老闆娘情緒比吉娃娃還不穩定，有事沒事都發瘋，還會特地用日文辱罵妳，兒子廢到交屋是我去、微波爐要我買、冷氣有問題也找我！老闆就不說了，會跟我靠北老闆娘要我跟老闆娘說什麼，結果一對質自己又什麼都沒說過沒幹過」。顯示這類工作背後，往往藏著不為人知的辛酸。

（封面示意圖／取自Pexels）

