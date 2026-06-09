豪雨不停！中南部、花東山區炸雨到週末 沿海防8級以上強陣風
記者高珞曦／綜合報導
西南氣流與滯留鋒面帶來豪雨，中央氣象署9日晚間在記者會上表示，高雄六龜已在中午左右出現時雨量97毫米紀錄，彰化附近時雨量也一度超過70毫米，9日晚間至10日清晨仍要注意短延時強降雨，尤其是中南部地區、花東山區，預計11日起雨勢就會減緩。
氣象署預報員朱美霖表示，9日晚間起，一波波對流雲系發展影響，西半部、東北部降雨較明顯，高屏山區留意西南風與地形交互作用下有持續性降雨。
10日白天起西南氣流減弱，雨勢減緩，預計11日滯留鋒面會往南移動到巴士海峽，雨勢進一步減緩，中南部、花東仍有顯著降雨，10日晚間至11日白天台灣附近依然處在西南風環境，整體水氣偏多，各地均要留意短暫陣雨或雷雨。
此外，沿海也有強風出現，台灣東南部出現西南風，台灣海峽一側為東北風，對流將帶來強降雨和強陣風，尤其沿海空曠區域受環境風場影響，中部沿海、苗栗沿海、東南部恆春半島、蘭嶼、綠島、馬祖、澎湖等地9日至10日注意陣風8級以上強陣風，海邊也會出現2米至3米浪高
氣象署提醒，中南部、花東山區還是要留意局部大雨或豪雨，以及短延時強降雨，山區注意土石濕軟以及天氣變化大。
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