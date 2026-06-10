豪雨作業解除卻未歇！14日鋒面再接近 短延時強降雨恐再臨

明天天氣如何？ 週四(11日)白天期間鋒面仍位於巴士海峽，晚間以後隨著底層東北季風減弱，鋒面有逐漸北抬到南部上空的趨勢，中高層短波槽底部則是掠過台灣以北後繼續向東移動。雖然週四因為西南季風隨鋒面位置而往南調整，水氣相對較為減少，但是大氣狀態仍不太穩定，中南部仍有短暫陣雨或雷雨，尤其白天配合熱力作用，在中南部山區可能有較旺盛的熱對流發展帶來局部大雷雨機會，台中以南的山區都要特別注意。熱對流發展後隨著中高層槽後西風向東擴散，有機會影響到宜花東一帶，也可能出現局部較大雨勢。北部地區週四的降雨則是相對較少，預報上來看有些局部短暫陣雨機會，雨勢較小，但還是提醒大家外出仍要記得帶雨具。溫度方面，由於東北季風減弱，北部、東半部高溫回升到27~30度，中南部高溫則是有30~32度。 週五(12日)週六(13日)這兩天鋒面會一路北上，週五從台灣南部逐漸來到台灣北部，週六則是繼續往北來到台灣北方海面，西南季風也跟著再度回到台灣上空來。由於週五(12日)鋒面由南往北經過台灣上空，雖然結構上沒有像由北往南的時候那麼好，但是配合西南季風水氣以及白天熱力作用，台灣附近仍可能有中小尺度對流系統發展，陸地上也容易長出熱對流，各地天氣不穩定，普遍有短暫陣雨或雷雨，累積雨量可能達到大雨等級，對流發展較旺盛的區域甚至有短時豪雨出現機會。週六(13日)鋒面來到台灣北方海面，受到鋒前西南季風水氣影響，大氣狀態持續不穩定，各地有短暫陣雨或雷雨，尤其白天配合熱力作用，陸地上容易出現較旺盛的熱對流，有局部大雷雨機會，降雨量仍然可達大雨等級，局部地區有短時豪雨。 週日(14日)一直到下週一週二(15~16日)鋒面在台灣北方海面呈現南北擺動的情況，鋒前西南季風持續帶來不穩定天氣，各地預報上仍是普遍有短暫陣雨或雷雨的天氣，尤其白天配合熱力作用，還是要留意局部大雷雨的機會，降雨量可達大雨等級，大雷雨出現的區域仍有短時豪雨發生的可能性。這2~3天內雖然鋒面看似不直接在台灣上空，但是西南季風水氣仍多，因此還是不能掉以輕心。 下週三週四(17~18日)鋒面有繼續往北的趨勢，西南季風水氣較多的區域也可能慢慢往大陸華南調整，天氣型態也將逐漸調整為迎風面的中南部有局部短暫陣雨或雷雨，白天則是留意陸地上熱對流發展帶來的熱對流雷雨，仍可能有局部短時較大雨勢機會。順利的話，到了端午節連續假期期間(19~21日)太平洋高壓逐漸增強西伸擴展，外圍的部分將逐漸涵蓋到台灣附近區域，屆時天氣型態就可望進一步恢復到夏季午後熱對流雷雨為主的情況，不過時間還太早，下週後半的天氣會不會如期演變還有待觀察。 以上氣象由 天氣風險 / 吳聖宇 提供

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