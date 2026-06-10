豪雨作業解除卻未歇！14日鋒面再接近 短延時強降雨恐再臨
因為降雨緩和，氣象署在今日上午解除大規模豪雨加強作業，但指出南部山區、台東慎防短延時豪雨，西半部、台東、花蓮山區局部大雨，鋒面將於14日再度接近，西半部、東半部山區則有局部大雨、短延時豪雨。
氣象署預報員李孟軒今日上午表示，今日清晨，鋒面移到台灣南部，西南氣流在巴士海峽且逐漸減弱，各地降雨仍多，尤其西半部、南台東偏多，截至上午8時，嘉義阿里山鄉超過100毫米，目前鋒面在恆春半島，巴士海峽有旺盛對流，屏東、台東雨量偏大，時雨量超過40毫米，中部以北水氣偏多，雨量逐漸累積。
針對未來降雨趨勢，李孟軒表示，今日白天鋒面在南部，逐漸南移到巴士海峽，各地天氣不穩，尤其南部山區、東南地區有機會出現短延時豪雨，其他西半部、花東山區，留意局部大雨。
他表示，明天鋒面逐漸從巴士海峽往北移動到台灣陸地，西半部、東半部山區留意局部大雨，後天鋒面往北移動，台灣偏向西南風環境，降雨緩和，但中南部留意不定時短暫陣雨或雷雨，北部局部短暫陣雨，其他地區午後雷陣雨。14日鋒面再度接近，在西南風環境下，天氣不穩，西半部、東半部山區留意局部大雨、短延時豪雨。
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