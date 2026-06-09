豪雨強襲！7縣市達停班課標準 最新雨量預報出爐

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受滯留鋒面及西南氣流影響，各地易有大雨或豪雨，局部地區可能有豪雨等級以上降雨，中央氣象署也啟動「較大規模或較劇烈豪雨事件加強作業」，根據官方24小時雨量預測，今日20時到明日20時，共有7縣市山區達停班課標準，分別為新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市。

9日20時到10日20時24小時累積雨量預測顯示，新竹縣山區150至250毫米、苗栗驗山區150至250毫米、南投縣山區150至250毫米、台中市山區150至250毫米、雲林縣山區150至250毫米、嘉義縣山區150至250毫米、高雄市山區150至300毫米，已達《各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準一覽表》之警戒值。

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根據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米，且已致災或有致災之虞時，得發布停班停課，但部分縣市雨量警戒值略有不同，是否停班課仍由各縣市政府決定。

氣象署預報，周三（10日）滯留鋒面及西南氣流影響，各地降雨機率高、易有短延時強降雨，西半部、宜蘭地區及花東山區有廣泛持續的陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，尤其中南部山區有持續性的強降雨，預估局部可能達到豪雨等級以上；晚起隨著鋒面逐漸南移，各地降雨稍微趨緩。

周四（11日）)鋒面南移至巴士海峽，整體降雨略為趨緩，中南部地區仍廣泛有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

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