豪雨影響湖口、新豐蕎麥作物農損 即日起受理申請現金救助

受到今年10月中旬、下旬連續降雨影響，新竹縣湖口鄉及新豐鄉種植蕎麥地區，因播種期降雨造成低窪處浸水而未發芽；新豐鄉種植大豆及蜀黍(高粱)地區，同因連續下雨造成田間積水，豆植株葉片枯萎、黃化倒伏及高粱植株倒伏，下位葉黃化等災害損失，農業部6日公告湖口鄉及新豐鄉為辦理蕎麥、新豐鄉為辦理大豆、蜀黍(高粱)農業天然災害現金救助地區，7日起至11月20日止受理農民申請，請受災農戶逕向轄區公所依限提供申請。

由於連續降雨造成的上述災損，新竹縣政府邀集桃園區農業改良場、農糧署北區分署新竹辦事處勘災確認後，函請農糧署陳轉農業部申請公告現金救助，並於今天正式公告，救助額度為蕎麥每公頃2萬8,000元、大豆每公頃2萬8,000元、蜀黍(高粱)每公頃2萬8,000元。

凡符合農業天然災害救助辦法第5條的農民，辦理救助項目損失率達20%以上者，依救助額度予以救助；未達20%者不予救助。短期作農產品於同產季或長期作農產品於同歷年，救助以一次為限。



