豪雨影響邊坡穩定 台9線金崙至多良路段實施南下車道交通管制

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豪雨影響邊坡穩定，台九線金崙至多良路段實施交通管制，請駕駛人遵守相關規定。（記者鄭錦晴翻攝）

記者鄭錦晴／台東報導

受梅雨鋒面及西南氣流持續影響，台東地區降雨明顯，台九線金崙至多良路段邊坡有落石風險。公路單位經滾動式檢討，為確保用路人安全，宣布自六月九日下午五時起，於台九線398K+600至400K+050（金崙－多良）路段實施南下車道交通管制措施。

公路局南區養護工程分局表示，由於連日豪雨可能造成邊坡鬆動及落石情形，為降低行車風險，將調撥北上內側車道供南下車輛通行，並視天候及道路狀況隨時調整管制措施，呼籲用路人行經該路段時務必提高警覺，依現場交通指揮及標誌標線行駛。

同時提醒駕駛人，近期山區及沿海道路受降雨影響，仍可能發生落石、坍方或路面積水等情況，民眾出發前應先掌握最新路況資訊，妥善規劃行程。最新道路通阻資訊可透過公路局幸福公路ＡＰＰ、公路防救災資訊系統及智慧化省道即時資訊服務網查詢，並遵守相關交通管制規定，共同維護行車安全。