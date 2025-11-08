豪雨恐釀1500萬噸新堰塞湖 花蓮光復鄉2720門牌警戒
光復鄉馬太鞍溪堰塞湖威脅仍未解除，林保署今預測，若大雨持續恐出現崩塌，可能形成新的堰塞湖，已將模擬警戒範圍提給花蓮縣府，縣府則匡列出2720個門牌，為預防性撤離作準備；光復鄉公所表示，只要上次水淹超過1.5公尺民宅，就算有2樓也要強制撤離。
林業及自然保育署花蓮分署長黃群策表示，9月馬太鞍溪上游堰塞湖溢流後，壩體受破壞，大量土砂泥水造成光復鄉嚴重災情，目前堰塞湖蓄水量仍有150萬公噸，殘留在河道上壩體的土方量有1.1億立方公尺，持續空勘、空拍，目前狀況穩定。
不過，花蓮分署依據目前的氣象資料，鳳凰颱風24小時累積雨量可能達500到800毫米，因馬太鞍溪堰塞湖上游仍有土石淤泥，可能在上游造成新的崩塌，阻塞河道出現「新堰塞湖」，如此蓄水量體將有1500萬公噸，比現有舊堰塞湖大出10倍水量。
黃群策說，下游水利署全力疏濬中，也已完成臨時堤防，但颱風來前必須以極端狀況預估任何狀況，因此今天畫出警戒範圍，已提供給花蓮縣府作為撤離參考。
縣府表示，警戒範圍涵蓋光復、鳳林、萬榮3鄉鎮，套圖算出有2720個門牌，正由戶政單位積極檢索所有設籍資料，提供給公所進行可能撤離前的準備。
光復鄉長林清水說，除村幹事、公所各課室加強宣導可能的颱風災情，也會請警車、垃圾清運車加強防颱宣導；對於長輩聽力較差、看不懂細胞簡訊，村長會逐一到家戶解釋，提醒民眾做好防颱及撤離準備。
林清水說，相關撤離路線、收容所都有規劃，颱風路徑預計9日比較明朗，10日就會召開相關整備會議，若有需要會向縣府或中央請求支援。他也強調，這次0923洪災淹水達1.5公尺的家戶，即便有2樓也列入強制撤離名單，若達到撤離條件，務必配合引導撤離到安全的收容地點。
