豪雨期間每15分鐘巡檢基層苦 黃心華促水利局檢討執行面

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

近年來，新北市積極朝「韌性城市」邁進，關鍵策略是將城市變成一塊「會吸水、會慢慢排水的海綿」，透過透水與存水設計延緩暴雨對系統的衝擊。這項計畫符合國際趨勢並展現治理視野，因此《新北市透水保水自治條例》規範各類開發基地必須設置雨水貯留設施。新北市議員黃心華認同海綿城市分散風險、共同承擔的核心精神與立意，但也指出好的政策必須能落實。

黃心華在參與「透水保水設施自主檢查輔導說明會」後，接獲許多社區管委會與物業管理人員反映，現行制度讓基層吃不消。依規定，發布颱風警報或豪雨特報後，社區須確認設施功能並密集拍照紀錄，甚至在豪雨期間每15到30分鐘就要派人檢查。黃心華認為，這項要求對多數社區而言已超出人力與專業範圍，不合理也做不到。除非新社區配備自動化量測設施，否則要求人員每15分鐘量水位，無異於要人睡在人孔蓋旁邊。

除了人力困境，實際操作更潛藏高度風險。黃心華指出，巡檢往往涉及開啟人孔並進入地下空間，不僅專業門檻高，更可能發生缺氧窒息的作業安全意外。制度原本是為了防災，若在執行中將風險轉嫁給社區與住戶，就違背了海綿城市原本的精神。他強調，要求人員風雨無阻地持續監測，事實上根本做不到也沒必要，且法規是否真的有此要求也存疑。

為了替第一線社區說公道話，黃心華強調政策方向正確，但落實方式必須貼近現實。他已經邀集座談會，讓不同社區的物業與管委會成員當面表達執行上的困難。黃心華在會中強烈要求水利局應該正視、務實看待第一線實務人員所面臨的困難與危險，與其要求不切實際的監測，不如重新思考如何設定一個合理可行的鑑測方式，才能讓制度有效且長久。

黃心華表示，將持續監督水利局改善這些行政流程，並承諾擔任社區與政府間的溝通橋樑。最後，黃心華提醒，如果有社區碰到相關申報問題，歡迎聯繫服務處說明，他會立即協助協調處理，不讓防災制度成為基層人員的安全隱憂。

照片來源：新北市議員黃心華臉書翻攝

