豪雨水稻紛傳倒伏 草屯鎮農會提早開倉收濕穀

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連日豪大雨，草屯鎮有部分稻子不敵大雨而倒伏。(記者陳鳳麗攝)

〔記者陳鳳麗／南投報導〕連下幾天的豪大雨，有南投縣米倉之稱的草屯鎮，一期稻作不敵豪雨，陸續傳出倒伏，未倒伏的則有部分泡在水中，草屯鎮農會的稻穀烘乾廠已提早開倉，收購農民搶收的濕穀，鎮農會表示，5日到今天已收購1300噸濕穀，即使濕度在33度的也收，以減少農民的損失。

草屯鎮水稻種植面積有1200公頃，今年一期稻作8日進入採收期，但上週四就開始有雨，稻農怕成熟稻子泡在水裡，5日還沒有糧商要收購搶收的濕穀，紛探詢草屯鎮農會稻穀烘乾廠可否提早開倉，草屯鎮農會因此從5日開倉收購濕穀，5日到10日糧商還未啟動收購的期間，合計已收了1000公噸濕穀，今天又收了300公噸。

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稻農搶收倒伏或泡水稻穀，上週收購價多為100公噸1100元，8日起濕度29度以下的1100元，30度以上到31度以下1090元，30度以上到31度以下1080元，31度以上即使到33度也會收購，價格從1070元到1050元不等。

草屯鎮農會說，該農會的稻穀烘乾廠烘乾稻穀量，是全國各農會第二高，濕度愈高的稻殼烘乾的時間就愈久，大概要多烘5至6小時，燃油成本就增加，但該成本農會自行吸收，農民只要「閃雨縫」收割，濕穀農會都會收購。

草屯鎮農會稻穀烘乾廠提早開倉收購濕穀。(記者陳鳳麗攝)

稻農「閃雨縫」搶收稻子，傍晚趕著到草屯農會繳交濕穀。(記者陳鳳麗攝)

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