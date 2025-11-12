豪雨灌蘇澳！煙波飯店地下室淹水 車集體「泡湯」 車主怒：出不去

宜蘭蘇澳地區因鳳凰颱風外圍環流與東北季風影響，24小時雨量突破520毫米，導致煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下停車場嚴重淹水。大量雨水從停車場鐵門處湧入，形成一片黃澄澄的水域，水深已達成人腳踝高度。車主指責飯店未及時通知移車，反而過早關閉防水閘門與鐵門，使車輛無法駛離，最終導致車輛泡水受損，引發遊客極大不滿。

豪雨灌宜蘭蘇澳，煙波大飯店地下室淹水車慘泡湯。（圖／遊客授權提供）

雨水不斷灌進停車場，民眾雙腳幾乎都浸泡在水中，水深已淹到成年人的腳踝處，且水流速度非常快。沿著停車場的鐵門處，雨水源源不斷流入，儘管已經堆放了好幾袋沙包，但完全無法阻擋洪水。現場民眾被迫捲起褲管涉水前進，場面混亂。

廣告 廣告

車主因來不及將車輛移走而驚慌失措，當他們趕到現場時，車輪已經泡在水中，甚至一度出現泥水噴泉的景象。車主們只能眼睜睜看著自己的愛車變成泡水車，既生氣又無奈。一位飯店遊客表示，最令人氣憤的是飯店未在第一時間允許車主將車開出來，反而把防水閘門和鐵門關下來，造成最糟糕的情況，讓車輛完全無法駛離。

根據氣象資料，宜蘭蘇澳地區24小時雨量已突破520毫米，導致煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下室湧入大量雨水。然而，這場淹水事件似乎並非完全猝不及防，有民眾表示早已發現水開始流入停車場，並提醒周圍人可能需要移車，但情況迅速惡化。

車主們不滿地指出，飯店方面曾信誓旦旦地表示有抽水機作業，不需擔心，但實際情況卻遠超預期。一位飯店遊客強調，飯店疏散人員沒有錯，但應該讓車主有選擇的權利，允許他們自行承擔風險將車輛開上來，而不是眼睜睜看著車輛被淹。

水患嚴重程度超乎想像，水一路蔓延到電梯口，甚至健身房也變成水上健身房，工作人員只能先鋪上毛巾吸水。通往B1的樓梯間已完全被混濁的水面覆蓋，民眾根本無法下樓。只是，遊客來蘇澳玩，自己也許都還沒泡到溫泉，車子卻先泡湯，真的一點都笑不出來。

廣告 廣告

更多 TVBS 報導

到底放不放？雲林颱風假頻更改遭酸「刪文超人」 縣府致歉揭原因

日降600毫米水淹蘇澳 鄭明典分析：前天就下排水不及

還有上千戶漆黑！宜蘭豪雨逾7000戶停電 台電力拼今恢復供電

年底大翻身！「4生肖」獲貴人相助ㅤ升遷、好運樣樣來

