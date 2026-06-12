豪雨炸出天價菜！青蔥飆120元漲2成 菜販示警：還沒到頂

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梅雨鋒面持續發威，葉菜類供應量減少，市場價格明顯上漲。（示意圖／周志龍攝）

受到梅雨鋒面持續影響，全台近日降下長時間豪雨，中南部山區更幾乎天天降雨，導致蔬菜產地採收受阻、供應量下滑，市場菜價也明顯出現波動。新莊公有市場資深菜販廖炯程指出，休市一天後，12日市場重新開市，多數葉菜類價格幾乎全面上漲約一成，其中青蔥價格更飆升至每斤120元，較上周大漲約20%，成為本波漲幅最驚人的品項。

廖炯程在臉書粉專發文表示，近期山區雨勢幾乎沒有停過，直接衝擊蔬菜產量與供貨情況，導致葉菜類價格全面走高。目前A菜每斤售價已突破40元，小白菜、鵝白菜、青江菜及芥藍菜等常見葉菜類，也都站上每斤30元大關，油菜價格則來到每斤28元左右，相較上周都有明顯漲幅。

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除了葉菜類之外，高麗菜價格也受到天候影響而持續攀升。廖炯程指出，高麗菜其實從上周就開始漲價，目前市場價格約落在每斤32元至38元之間。至於目前唯一尚未明顯反映漲勢的大白菜，雖然價格變動不大，但品質已出現下滑情況，若雨勢持續影響產區，未來恐怕也難逃漲價命運。

其中最受矚目的青蔥，近期價格一路衝高，目前每斤已來到120元，相較上周約100元的行情上漲約兩成。對此，廖炯程也幽默以股票術語形容，笑稱「上週有建倉青蔥的朋友，恭喜小賺20%」，引發不少網友熱烈討論。不過他也提醒，這並非短期波動而已，以目前產區受雨勢衝擊的情況來看，未來幾天葉菜類價格恐怕還有進一步上漲空間。

消息曝光後，不少民眾紛紛感嘆菜價漲勢驚人，有網友表示「還好之前先買了一些耐放的蔬菜」、「上周青江菜還買得到3把50元，現在價格已經完全不同」，也有人認為若豪雨持續，未來菜價恐怕還會再創新高。廖炯程則提醒，民眾本周末若有採買需求，最好先向攤商確認價格，多留意市場行情變化，以免買到高價蔬菜。

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