豪雨炸蘇澳！煙波飯店地下室淹水「住客控不給移車」逾30車泡水 業者：房費全免、全力理賠

宜蘭蘇澳煙波大飯店的地下停車場閘門遭撞破，水淹進地下室造成30多輛車因此泡水。（翻攝畫面）

受到鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳昨（11日）降下15年來最大雨量，部分地區嚴重積水。連鎖飯店煙波大飯店蘇澳四季雙泉館被住客指控，昨晚想到地下停車場移車，卻被飯店人員阻止，也有住客拍下現場畫面顯示煙波飯店的地下室水淹及小腿肚，最後甚至淹沒B1，許多車輛因此泡水滅頂。對此業者今（12日）回應表示，他們已在第一時間提供房費全免、備用照明與餐食服務，並安排接駁車及車資補助，受影響的車輛他們也將主動聯繫保險公司，全力配合理賠與補償程序。

住客控不給移車！ 當地人曝：出去絕對拋錨

綜合媒體報導，蘇澳昨晚豪雨釀成多處地區淹水慘況，有幾名網友在Threads發文分享他們正入住煙波大飯店蘇澳四季雙泉館的情況，其中有人提到，昨天傍晚6點他們擔心淹水、想問可否去把車開出去、提早退房，但飯店卻說現在外面封路，車開出去會拋錨。

廣告 廣告

不過住客說那時外面還沒淹水，防水閘門也沒關，卻有疑似經理的人阻止大家開車上去，並說地下1樓有抽水馬達，結果最後車輛還都泡水了。有住客分享影片，眾人在淹水後進到地下停車場查看愛車，可見淹水已將近小腿肚的高度，不少車輛底部都已經泡水，住客無奈喊誰來賠車。等到雨勢稍緩，他們想再下去查看，更發現B1已經整個淹到無法進入，形同所有車輛直接滅頂！對於住客想提前把車開走，有蘇澳居民則直言，「跟你說你開出去絕對拋錨在路上。」

啟動防颱措施仍淹水？ 業者曝真相「閘門遭撞破」

對此煙波飯店副總王泳涵表示，在得知街道淹水後他第一時間啟動防颱措施、放下防水閘門，也擋好沙包，由於外面已經淹到小腿肚，這時候出去不見得安全，才會安撫希望待在飯店裡面，但後來有大型漂流物撞破閘門，導致大水洩入地下室，才會造成車輛淹水。

煙波飯店今進一步發出聲明稿說明昨日情況，雖然在第一時間啟動防颱應變措施，但仍因瞬間雨勢太大出現積水情形，所有住客均妥善安置，僅地下層（B1）受到影響。地下停車場約有30餘台車輛受到影響，飯店已立即啟動緊急應變機制，全力處理相關事宜。

房費全免！ 泡水車全力配合理賠

對於住客的補償方面，第一時間提供房費全免、備用照明與餐食服務，並安排接駁車及車資補助，將有交通需求的旅客安排接駁至羅東及台北車站。飯店團隊亦正全力搶修與環境清理，相關水電、設備復原工作依序展開，將以最謹慎的態度確保設施安全與品質，期望能於最短時間內恢復正常營運。

廣告 廣告

󠀠針對地下停車場車輛受影響部分，飯店已協助登記並主動聯繫保險公司，後續將全力配合理賠與補償程序，並提供必要協助。他們也感謝宜蘭縣消防局、警方及在地單位於第一時間的協助與關懷，也感謝住客的理解與包容，「我們將持續以『安全第一、服務為先』的精神，努力恢復館內環境，讓旅客能再次安心入住。」

更多鏡週刊報導

涉當詐團軍師首出庭 仙塔律師喊冤不認識「人在社會上難免被誤會或被告」

土城家暴男當街殺老婆姊妹 稱「和女兒感情好」想做1事！律師質疑為減刑

15歲老貓竄逃松山車站軌道！飼主找徐巧芯幫忙「轟台鐵不作為」 動保處曝1關鍵恐開罰