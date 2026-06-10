豪雨狂灌仍不夠？6水庫蓄水率3成以下 阿公店水庫0％見底

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近日梅雨鋒面持續帶來強降雨，經濟部水利署指出，6月4日至9日短短6天內，全台主要水庫共增加約2.5億噸水量，其中約1.3億噸已實際入庫，為中南部旱象帶來明顯舒緩。曾文與烏山頭水庫進帳約2500萬噸，蓄水率提升至14.3％，南化水庫則增加1380萬噸，蓄水率來到33.3％。

經濟部水利署指出，6月4日至9日短短6天內，全台主要水庫共增加約2.5億噸水量，其中約1.3億噸已實際入庫，為中南部旱象帶來明顯舒緩 。（圖／經濟部提供）

根據最新水情統計，截至10日中午，全台已有10座水庫蓄水率超過6成，包括新山、翡翠、石門、永和山、寶山、寶二、明德、鯉魚潭、德基及日月潭等水庫，整體北部水情相對穩定。

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不過，中南部多數水庫水位仍偏低，蓄水率普遍不到5成，其中牡丹水庫約47.5％、南化水庫40.1％；霧社、湖山及仁義潭水庫僅約3成左右。白河、曾文、烏山頭及蘭潭等水庫則僅剩1至2成蓄水量，顯示南部水情仍未完全解除警戒。

此外，高雄阿公店水庫目前蓄水率為0％，引發外界關注。水利署說明，阿公店水庫是全台唯一在汛期實施「空庫防淤」操作的水庫，每年6月至9月會預先排空庫水，以保留滯洪空間，豪雨來襲時可透過調節洪水流量，降低岡山、永安等地區淹水風險。

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