豪雨狂灌蘇澳 瓏山林、煙波飯店受災「即日起暫時休館」

受到鳳凰颱風外圍環流和東北季風共伴效應影響，宜蘭蘇澳昨日（11/11）晚間降下豪大雨，不但導致市區淹水，就連知名觀光飯店「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」也因大量洪水灌入地下室，導致停在地下停車場的30多台車受到影響。對此，飯店表示為維護環境與服務品質，將自今日（11/12）起暫時休館，另間知名飯店瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店也受到影響，宣布從即日起暫時休館，進行環境清消與設備檢測作業。

煙波大飯店蘇澳四季雙泉館發布公告指出，受鳳凰颱風外圍環流影響，蘇澳地區出現積水、停電及停水等情況，飯店部分公共區域與設施亦受到影響，為確保旅客與同仁安全，並維護環境與服務品質，飯店將自即日起暫時休館，進行環境清理及水電、設備復原作業。

煙波大飯店表示，已預定住房或專案活動的貴賓，可透過客服專線、客服信箱或是LINE小幫手和館方聯繫，將協助辦理延期入住或退款事宜。館方將以最謹慎態度進行檢修與整備，期盼能於最短時間內恢復正常營運，讓旅客再次安心入住，至於恢復營業日期將視現場修復進度另行公告。

瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店也發出公告，表示受颱風外圍環流及豪大雨影響，蘇澳地區多處出現積淹水與土石流警戒，飯店部分公共區域與設施亦受到影響，為確保旅客與同仁安全，並維護整體環境品質，飯店自11月12日起暫時休館，進行環境清消與設備檢測作業，預計恢復營業日期將視現場修復情況另行公告，屆時將於官網與社群平台同步更新訊息。

已預訂住房或專案活動的貴賓，可透過臉書專頁、客服信箱、客服專線等辦理延期入住或全額退款事宜，若透過旅宿平台（Agoda、Booking.com、Expedia、易遊網、雄獅..等）訂房旅客，可直接與平台聯繫，由平台協助辦理。

蘇澳瓏山林公告暫時休館，恢復營業日期將視現場修復情況另行公告。翻攝自官網

