豪雨狂灌3小時334毫米！蘇澳水淹半層樓又停水停電 民眾憂梅姬颱風惡夢重演

颱風鳳凰還沒來，但受到颱風外圍環流與東北季風交互作用，產生共伴效應，替北部、宜蘭帶來顯著降雨，宜蘭地區多處出現淹水、土石流等災情，另外，蘇澳、五結與羅東等地4814戶停電，過去這個夜晚蘇澳彷彿孤島。

2010年以來最大！蘇澳3小時累積降雨達334豪米

根據氣象署資料，11日截至21時30分累積雨量前11名都在宜蘭。其中，東澳嶺測得789.5毫米奪第一名，宜蘭冬山的兩個觀測站也各測得754.5、724毫米的驚人數據、蘇澳站有624.5毫米、羅東站有536.5毫米。

廣告 廣告

氣象專家吳聖宇更進一步指出，宜蘭縣蘇澳站在11日20時50分觀測到最大3小時累積雨量334.0毫米，這是該站自2010年梅姬颱風以來最大的3小時累積降雨量，也是全台灣有觀測紀錄以來3小時累積雨量並列排名第21位的紀錄。

蘇澳洪災 國軍緊急支援

短時間的強降雨，對當地造成嚴重的洪水災情，蘇澳鎮公所在臉書寫道，蘇澳鎮最熱鬧的中山路、最為人知的蘇澳火車站前，水淹半層樓高，中油、全聯一帶低窪處，水淹最深一層樓高，軍方出動AAV7兩棲突擊車展開救援，協助行動不便的長者，緊急前往避難。

蘇澳鎮公所表示，避難民眾中以長者居多，行動不便、坐輪椅，甚至有臥床者，也有帶著寶寶及年幼子女撤離的爸媽，大家驚恐無助，緊急躲避風雨，公所展演廳成了大家臨時的避難所。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」小編「柏小編」也發文表示，自己位於宜蘭蘇澳的住家被淹到「半層樓高」，家具全都水上漂，無奈的說，「15年前梅姬颱風的噩夢又重演，當時一層樓淹的滿滿滿。」

淹水又停水停電 居民生活受嚴重影響

停水停電也是這次颱風另一大影響。根據最新統計，五結鄉有2889戶停電、蘇澳鎮1503戶、羅東鎮則有422戶；此外，蘇澳淨水場受豪雨侵襲，機電控制盤泡水無法運作，抽水機設備停擺，導致1萬5161戶供水中斷，另有1萬8044戶水壓減低，居民的日常生活受到嚴重影響。

所幸現在宜蘭雨勢減小，期盼颱風早日過去，能盡快恢復家園。