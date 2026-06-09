豪雨狂炸中部！台電呼籲：地下室淹水切勿任意進入配電場所

台電台中區處提醒民眾，提早防範地下配電室淹水。 圖：台電提供

[Newtalk新聞] 受滯留鋒面及西南氣流影響，中部連日大雨，台電台中區處提醒中部地區民眾，趁天氣相對穩定時，預先注意防範位於地下室及配電室的電力設備淹水，同時提醒民眾避免碰觸或撿拾遭強風豪雨吹損以及樹木招牌打斷掉落的電線，並呼籲地下室若淹水，但大樓仍在供電中，切勿任意開啟或進入配電場所。

台電台中區處處長許墩貴呼籲民眾，若用戶所在位置有淹水之虞，且設有地下配電室，請在豪雨來襲前，或天氣相對穩定時，在地下室入口（如車道、樓梯等）設置防水閘門，或另置儲備沙包，以防雨水灌入，確保配電室不受淹水影響，保障供電安全。

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同時台電提醒，平時即應做好大樓自備緊急發電機（或不斷電電源系統 UPS）及抽水機的運轉、維護，若地下配電室發生淹水情況，但大樓仍在供電中，請立刻撥打台電搶修電話「1911」，或通知地方政府及災害應變中心，並告知相關淹水情況，切勿任意開啟或進入配電場所，以免發生感電危險。

台電台中區處長許墩貴強調，汛期來臨前台電均會進行相關巡檢作業，包括：檢視電線桿強度，如桿身有無龜裂或腐化、電桿基座的土基有無流失、電線有無鬆弛或脫落情形，以及支撐電線桿的支線部分是否穩固等，並同時進行配電線路及設備的全面檢視，防止颱風侵襲時造成傾斜或倒塌。

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