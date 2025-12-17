豪雨狂炸印尼逾千死！泥水淹至胸難復原 牛屍橫躺、屋垮橋斷

編譯曾宜婕／綜合報導

自11月底到12月初，熱帶氣旋為東南亞國家帶來連日的災難性豪大雨，洪水淹沒道路、橋梁被衝垮、人民家園遭摧毀。

據德國之聲16日報導，印尼蘇門答臘（sumatra）北部是受災最嚴重的地區之一，目前死亡人數逾1000人、受傷人數逾5400人、超過200人仍失蹤，罹難人數可能持續上升。

洪水過後到到處都是泥濘，救援困難。（圖／翻攝自X平台 @WeatherMonitors）

災後許多家畜屍體倒在地上，居民路過摀掩口鼻，氣味難聞。

據報導，當地超過120萬人流離失所，許多村落被村毀、已經無法居住，居民現階段只能住在路邊臨時搭建的帳篷內，環境髒亂、物資供給的狀況非常不穩定，當地政府警告，死亡人數可能隨著饑荒和疾病升高。

事發已經超過兩周，到處都是淤泥，當地居民仍無法著手清理家園。數十萬個家園被沖毀、像學校或醫療等公共建築也無一倖免，復原之路長達數個月甚至數年。專家警告，隨著氣候變遷強化極端氣候，當地豪雨的情況在未來可能會越來越頻繁，呼籲政府要規劃應對措施。

當地村莊的橋梁硬生生被洪水沖斷。

許多房子直接被洪水衝垮。

